Die Romantikstadt Wolgast sparte in diesem Sommer nicht mit bunten Farben – mit Blumenrabatten, Pflanzkübeln, Blumen-Towern und einer bunten Sommerwiese. Diese kommt bei den Einwohner besonders gut an. Doch welches Saatgut wurde hier gepflanzt?

Ein Hingucker in jeder Beziehung: Die üppig blühende Blumenwiese an der Europakreuzung in Wolgast. Quelle: Tilo Wallrodt