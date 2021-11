Wolgast

Im Winterlager auf dem Gelände des Bootscenter an der Straße Am Strom in Wolgast ist es eng geworden. Dicht an dicht überdauern hier Wasserfahrzeuge verschiedener Größe die kalte Jahreszeit. Auch das Freigelände rings um die Halle ist ausgelastet. „Insgesamt“, so berichtet Mitinhaber Frank Kopicki, „stehen auf unserem Gelände etwa 100 Boote. Wir platzen also aus allen Nähten und haben zahlreiche weitere Anfragen.“

Kopicki und sein Geschäftspartner Matthias Friedrich würden das Geschäft daher gern ausbauen und expandieren. „Bei der Stadt haben wir einen Kaufantrag für das kommunale, 5371 Quadratmeter große Nachbargrundstück gestellt, auf dem wir zwei zusätzliche Winterlager-Hallen mit einer Gesamtfläche von 4000 Quadratmetern errichten wollen“, so Kopicki.

Doch es gebe Schwierigkeiten. In unmittelbarer Nähe des Betriebsgeländes verläuft die Trasse der künftigen Wolgaster Ortsumgehungsstraße, die genau hier in 42 Meter Höhe über den Peenestrom verläuft. „Und für den Bau der Ortsumgehung wird auch der Bereich als Bauplatz benötigt, den wir für die beiden neuen Hallen brauchen“, erklärt der 42-Jährige.

Bürgermeister: Stadt unterstützt den Betrieb bereits

Kopicki wünscht sich in der Angelegenheit mehr Unterstützung vonseiten der Stadt. Doch laut Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) werde sich die Frank Kopicki & Matthias Friedrich GbR wohl gedulden müssen, bis der Bau der Umgehungsstraße abgeschlossen und der betreffende Bauplatz am Südhafen geräumt ist, was voraussichtlich erst im Jahr 2027 der Fall sein wird.

Denn: Von der für die Umsetzung des 140-Millionen-Euro-Großprojekts zuständigen Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) gebe es „eine klare Ansage in dieser Sache“.

Im Übrigen habe die Stadt den Betreibern des Bootscenter bereits geholfen. „Im Gespräch mit der Deges haben wir zum Beispiel erreicht, dass die Firma für die Zeit des Brückenbaus ihre Sandstrahl-Halle stehen lassen darf, die sich längst auf dem städtischen Grundstück befindet“, verdeutlicht Weigler.

Darüber hinaus habe die Stadt dem Betrieb den Teil einer Halle an der Karriner Straße im Industriegelände vermietet, der bereits aktuell ebenfalls als Winterlager genutzt wird. Wie Kopicki bestätigt, stehen hier auf 1500 Quadratmeter Hallenfläche etwa 60 Boote. Unabhängig davon sei die Stadt bemüht, weiter zu helfen, wenn dies irgendwie möglich sei, versichert Weigler.

Strahlhalle soll später modernem Neubau weichen

Die Firma am Südhafen ging aus dem Sandstrahl-Betrieb hervor, der seit Juni 2010 über die erwähnte Strahlhalle verfügt. „Die Teile, die wir hier heute bearbeiten, sind deutlich kleiner als früher. Perspektivisch wollen wir daher eine neue moderne, aber kleinere Strahlhalle bauen“, erläutert Kopicki.

Im Oktober 2013 schuf sich der Wolgaster mit dem Bootscenter in der rund 3000 Quadratmeter großen Werkhalle der einstigen Metallbaufirma Rex in direkter Nachbarschaft ein zweites wirtschaftliches Standbein und stieß damit in eine Marktlücke. Sofort standen Hobbykapitäne Schlange, die ihr Boot unmittelbar am Peenestrom überwintern lassen wollten.

Die Interessenten kommen aus der Region, aus Ueckermünde, Greifswald, Demmin und sogar aus Berlin. „Die auf unserem Betriebsgelände lagernden Boote wiegen zwischen 300 Kilogramm und zwölf Tonnen“, erklärt Kopicki. „Unser Verfahrwagen kann bis zu 16 Tonnen bewegen.“ Einen Rund-ums-Boot-Service sowie neuerdings einen Laden mit Bootszubehör bietet die Firma ihren Kunden ebenfalls an. Inzwischen gehören acht Mitarbeiter zum Betrieb.

