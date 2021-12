Wolgaster Brücke wird ab Februar 2022 zur Dauerbaustelle

Wolgast

25 Jahre nach ihrer Inbetriebnahme benötigt die Wolgaster Peenestrombrücke eine gründliche Instandsetzungskur.

Dr. Andreas Herold, Dezernent Straßenbau beim Straßenbauamt Neustrelitz, weist auf die fortgeschrittenen Korrosionsschäden an den fünf stählernen Überbauten hin: „Wenn die Fahrbahnübergänge zu stark korrodieren, ist die Funktionsfähigkeit der Brücke nicht mehr gegeben“, warnt er.

Nachdem 2018 bereits die Unterbauten und Aufgänge der 256 Meter langen Brücke in Ordnung gebracht wurden, sind daher nun die Überbauten an der Reihe. Ab Ende Februar nächsten Jahres sollen die Arbeiten starten und werden etwa 20 Monate lang bis zum September 2023 andauern, so Herold.

12 500 Fahrzeuge passieren täglich die Brücke

Dr. Andreas Herold, Dezernent Straßenbau, und Annemarie Schaak, Sachgebietsleiterin Konstruktiver Ingenieurbau im Straßenbauamt Neustrelitz , am Montagnachmittag auf der Wolgaster Peenestrombrücke. Quelle: Tom Schröter

Wichtig: Das Straßenbauamt will Einschränkungen für den Straßen-, Bahn- und Schiffsverkehr während der Hauptferienzeit und an Feiertagen, wie Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten, vermeiden. Aufgrund der hohen Verkehrsbedeutung der Peenebrücke – täglich passieren durchschnittlich etwa 12 500 Fahrzeuge das Bauwerk – „ist ein umfassendes Konzept erarbeitet worden, um einen optimalen Bauablauf bei gleichzeitig bestmöglichem Verkehrsfluss zu erreichen“, heißt es seitens des Amtes.

Dr. Andreas Herold, Dezernent Straßenbau beim Straßenbauamt Neustrelitz: „Wenn die Fahrbahnübergänge zu stark korrodieren, ist die Funktionsfähigkeit der Brücke nicht mehr gegeben.“ Quelle: Tom Schröter

Annemarie Schaak, Sachgebietsleiterin Konstruktiver Ingenieurbau beim Straßenbau Neustrelitz: „Wir starten mit der Instandsetzung der nördlichen Rad- und Gehweganlage.“ Quelle: Tom Schröter

Dennoch sieht der Bauablaufplan zeitweise halbseitige Sperrungen sowie zwei jeweils einwöchige Vollsperrungen vor. „Die Vollsperrungen betreffen im September 2022 die Schifffahrt und im September 2023 sowohl die Schifffahrt als auch den Verkehr auf der Bundesstraße“, informiert Annemarie Schaak, Sachgebietsleiterin Konstruktiver Ingenieurbau.

Nötig seien diese Sperrungen zum Beispiel für das Einziehen des Gummiprofils der Fahrbahnübergänge, die sich über den gesamten Brückenbereich erstrecken.

Straßenbelag wird schichtweise aufgetragen

Auch sei der spezielle Straßenbelag auf der Brückenklappe in mehreren Schichten aufzutragen, wobei Trocknungszeiten bei den einzelnen Lagen einzuhalten seien. Für eine lange Haltbarkeit müsse das Material – ein sogenannter reaktionsharzgebundener Dünnschichtbelag – nahtlos verarbeitet werden.

„Auch“, so erläutert Sachbearbeiterin Schaak, „ist eine Verlegung der Arbeiten in die Winterzeit technologisch bedingt nicht möglich.“ Denn: Bei der Verarbeitung des speziellen Dünnschichtbelags dürften bestimmte Temperaturen nicht unterschritten werden.

Die Arbeiten insgesamt sind umfangreich und kosten inklusive einer neuen Asphaltdecke für die stadtseitige Brückenauffahrt laut Herold etwa 5,8 Millionen Euro. „Wir starten Ende Februar/Anfang März 2022 mit der Instandsetzung der nördlichen Rad- und Gehweganlage in Kombination mit einem Teil der Fahrbahn“, verkündet Annemarie Schaak.

Während der Verkehr anfangs zwar mit reduzierter Breite, aber noch zweispurig an der Baustelle vorbeigeleitet werden könne, sei später, wenn sich die Arbeiten bis zur Fahrbahnmitte erstrecken, eine halbseitige Sperrung der Brückenüberfahrt erforderlich.

Sowohl die Beläge auf der sieben Meter breiten Fahrbahn als auch auf den Geh- und Radwegen würden komplett erneuert. Verrostete Stahlteile seien auszuwechseln. Auch sämtliche Geländer sollen – mit Ausnahme der geschwungenen Brüstungen auf den Aussichtspodesten, die jedoch aufgearbeitet werden sollen – erneuert und gleichzeitig um zehn Zentimeter erhöht werden.

„Zum Zeitpunkt des Baus der Brücke war eine Höhe von 1,20 Meter das gängige Maß; heute müssen die Gesimse 1,30 Meter hoch sein“, erklärt die Sachgebietsleiterin.

Während der Arbeiten an den Fahrbahnübergangskonstruktionen werde an mehreren Tagen im April, Mai und September 2022 zudem die nördliche Gehweganlage abgesperrt. Darüber hinaus sei die Sperrung der Bahnanlagen an Wochenenden und während der Nacht sowie zweimal eine nächtliche Sperrung der Bundesstraße 111 notwendig.

In einem dritten Bauabschnitt sei zu einem späteren Zeitpunkt auch die Instandsetzung der Aufbauten mit Pylonen und Waagebalken beabsichtigt, hieß es auf Nachfrage. „Wir werden die Schäden auch in diesem Bereich weiter beobachten“, informiert Annemarie Schaak. „Wenn es in eine kritische Phase geht, müssen wir ad hoc handeln.“

