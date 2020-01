Auf der Insel Usedom und in Wolgast kommen am Wochenende hunderte Menschen zusammen, um gemeinsam ihre Tannenbäume zu verbrennen. In Zinnowitz wird das Knutfest gefeiert. Unter anderem gibt es einen Gummistiefelweitwurf. Am Abend steigt noch ein kleines Feuerwerk vor dem Kulturhaus.