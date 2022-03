Wolgaster Bürgerinitiative Kreiskrankenhaus quasi führungslos – ist es das Aus?

Wolgast

Die Bürgerinitiative (BI) für den Erhalt des Kreiskrankenhauses Wolgast ist seit Freitagabend praktisch führungslos. Der Verein teilt auf seiner Facebook-Seite mit, dass Anke Kieser, Brigitte Knappik, Rosemarie Thiele, Regina Gollatz und Harald Heß per 12. März nicht mehr Mitglied im BI-Vorstand und auch keine Mitglieder der BI mehr sind. Demnach sind in dem Gremium lediglich Lars Bergemann, Annemarie Klingner und Daniel Staufenbiel verblieben.

Wie der bisherige Kassenwart Harald Heß auf Nachfrage informiert, sollte am Freitagabend laut Tagesordnung die Auflösung der BI beschlossen werden, wofür es jedoch nicht die erforderliche Mehrheit gegeben habe. Heß spricht von einer „turbulenten Versammlung“ im Haus des Café Biedenweg und davon, dass der geschäftsführende Vorstand von den Mitgliedern nicht entlastet worden sei.

Heß: „Kommen mit unseren Forderungen nicht weiter“

„Wir kommen mit unseren Forderungen nicht weiter. Daher wollten wir die BI auflösen“, begründet Harald Heß den entsprechenden Beschlussvorschlag. Zu den erklärten Zielen der Bürgerinitiative zählen unter anderem eine Rekommunalisierung des Krankenhauses und die Wiederinbetriebnahme der Geburtshilfe. Zudem sprechen sich die Mitglieder dafür aus, dass das Krankenhaus wieder selbstständig Auszubildende im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege einstellt, um beruflichen Nachwuchs an den Standort zu binden.

Ob und in welcher Weise die am 11. März 2015 gegründete BI nach dem personellen Aderlass aktiv bleibt, ist derzeit noch nicht eindeutig klar. „Ich habe gestern alle Montag-Mahnwachen abgemeldet“, teilte Harald Heß am Sonnabend mit. Transparente und Plakate habe er an ein BI-Mitglied übergeben.

Unterdessen verkündete Vorstandsmitglied Lars Bergemann am Wochenende, dass die Arbeit und das Engagement der BI für das Kreiskrankenhaus trotz allem fortgesetzt würden. „Auch die wöchentlichen Mahnwachen vor dem Kreiskrankenhaus in Wolgast gehen weiter; nur die Anmeldung dafür übernimmt Herr Bergemann“, informierte er in den sozialen Netzwerken. Am 28. März solle es ein Gespräch zwischen BI-Vertretern und dem Chef des Krankenhauses und voraussichtlich in der nächsten Woche ein Treffen der noch amtierenden Beisitzer geben, um die Neuwahl des Vorstandes vorzubereiten.

Von Tom Schröter