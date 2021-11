Wolgaster Christen laden ein zum Hoffnungsfest

Wolgast

Der Verein ProChrist veranstaltet vom 7. bis zum 13. November ein „Hoffnungsfest – Gott begegnen, Jesus erleben“. Die in Dortmund stattfindende Zentralveranstaltung wird deutschlandweit ausgestrahlt. Zu den zahlreichen Übertragungsorten gehört auch das Wolgaster Gemeindehaus der Evangelischen Gemeinschaft, Baustraße 19a, wo täglich ab 19.30 Uhr eingeladen wird, das Programm gemeinsam zu erleben. Die jeweils etwa 60-minütige Übertragung beginnt immer um 20 Uhr.

Hauptredner des Hoffnungsfestes sind die Theologen Mihamm Kim-Rauchholz und Yassir Eric, die persönliche Lebensgeschichten erzählen, biblische Berichte weitergeben und zum christlichen Glauben einladen. Sie behandeln an jedem Abend ein spezielles Thema. Am 7. November geht es zum Beispiel um „Hoffnung, weil ich überrascht werde“ und am 8. November um „Hoffnung, weil ich wichtig bin“. Das Programm ist zeitgleich auch zu Hause über Bibel-TV zu empfangen.

Von Tom Schröter