Sie bekommen Mahnungen für eine Kreditkarte, die sie angeblich am Telefon bestellt haben: Eine Wolgaster Familie wehrt sich gegen eine Firma, die offenbar mit einer Betrugsmasche deutschlandweit Menschen abzocken will. Frank S. (Name von der Redaktion geändert), hat nun Anzeige gegen ein Unternehmen erstattet, das behauptet, die Familie habe dort eine Mastercard für 98,90 Euro geordert.

„Wir haben bei der Firma Platin Card Services aber niemals etwas bestellt“, sagt S. Auf einer Mahnung sind eine niederländische Adresse und Bankverbindung angegeben. Auf einem Mahnschreiben des Inkassounternehmens ist eine britische Anschrift als Firmensitz angegeben. Mehrmals habe Frank S. versucht, mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten. Unter der angegeben Telefonnummer habe er jedoch niemanden erreicht, bis er es mit einem Trick probiert hat: „Ich habe bei der Durchwahl ganz hinten einfach eine andere Zahl eingetippt und dann ist tatsächlich jemand ans Telefon gegangen.“

„Von falschen Mahnungen nicht einschüchtern lassen.“

Viel gebracht hat das allerdings nicht: „Ich wurde regelrecht bedroht am Telefon“, so S. Auch die Verbraucherzentrale kenne das Thema, berichtet er. „Die haben mir gesagt, dass sie schon seit längerem Beschwerden über diese Masche erhalten.“ Das Unternehmen setze anscheinend darauf, dass die Menschen, lieber die relativ geringe Summe zahlen, statt am Ende mit hohen Mahnkosten dazustehen. Das zeigt auch sein Brief der Firma Inkasso NRW. Dort wird bereits ein Betrag von 181,30 Euro in Rechnung gestellt – fast das Doppelte der ursprünglichen Summe.

Lesen Sie auch: 86-Jähriger aus Wolgast verliert 50 000 Euro an Betrügerin

Frank S. will diesen und jeden weiteren Betrag nicht zahlen. „Mir ist es nur wichtig, alle Menschen zu warnen, dass sie sich von falschen Mahnungen nicht einschüchtern lassen.“ Erhalten hat er die Kreditkarte übrigens nie. Die Firma schreibt dazu: „Die Sendung konnte nach Angaben der Deutschen Post AG nicht zugestellt werden.“ Kein Wunder: Die angebliche Sendungsnummer ist ungültig.

Familie S. hat also nicht nur nicht bestellt, sondern auch kein Produkt erhalten. Auch im Internet werden zahlreiche ähnliche Fälle beschrieben. Dort herrschte Einigkeit: Solche Fälle müssen angezeigt werden. Reagieren oder gar zahlen sollte man keinesfalls. Selbst einen Anwalt könne man sich nach einhelliger Meinung sparen, weil irgendwann keine Mahnschreiben mehr kommen.

