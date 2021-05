Wolgast

Der Eine-Welt-Laden in Wolgast setzt jetzt auch auf Lokalkolorit. Seit Neuestem sind in dem Geschäft in der Langen Straße Wolgaster Kaffee und Schokolade zu haben. „Für fair gehandelten Bohnen- und gemahlenen Kaffee und für Schokolade gab es unbedruckte Verpackungen, die der Grafiker Gunnar Gotter für uns gestaltet hat“, berichtet Roselind Frohreich, eine der Mitstreiterinnen des Spezialladens.

Was lag da näher, als das Museum Kaffeemühle und eine Wolgaster Stadtansicht von der Schokoladenseite werbewirksam in Szene zu setzen. Der Kaffee selbst stammt übrigens aus Mexiko und Nicaragua, während in den Schokotafeln Kakao aus Bolivien und der Dominikanischen Republik verarbeitet wurde. Die Neuheiten eignen sich auch als Mitbringsel für Genießer.

Von Tom Schröter