Wolgaster Enduro-Rennen rund um den Ziesaberg

Wolgast

Am Sonntag geht ab 10 Uhr in Wolgast rund um den Ziesaberg der 1. Lauf der Enduro Landesmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern über den Parcours. Der MC Wolgast präpariert als Veranstalter den rund elf Kilometer langen, anspruchsvollen Rundkurs, der auch mehrere Hindernisse beinhaltet. Auf der Strecke sind von den Fahrern innerhalb von drei Stunden so viele Runden wie möglich zu absolvieren.

Nach längerer Pause dröhnen am Sonntag in Wolgast am Ziesaberg wieder die Enduro-Maschinen. Quelle: Reinhard Braun

Präsentiert wird das traditionelle „3h-Frühjahrsenduro“ von der Sparkasse Vorpommern und der Wolgaster WoWi GmbH. Gefahren wird, außer zur Enduro-Landesmeisterschaft MV, auch um den ADAC-CC-Enduro-Cup Nord und den Norddeutschen ADAC Enduro Jugend Cup. Der Veranstalter weist darauf hin, dass der hinter dem Feuerwehrgerätehaus in Richtung Ziesaberg verlaufende Postweg von 10 bis etwa 13.15 Uhr wegen des Rennens voll gesperrt wird.

Von Tom Schröter