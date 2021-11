Wolgast

Der Maschinenraum des Wolgaster Fährschiffs „Stralsund“ ist nicht wiederzuerkennen. Noch vor wenigen Monaten blätterte im einst weiß gestrichenen Deckenbereich vielerorts die Farbe ab. An etlichen Stellen machte sich Rost breit und in den Ecken und Winkeln hatte sich im Verlauf der vergangenen etwa vier Jahrzehnte allerlei Schmutz abgelagert. Nun strahlt der Raum mit den beiden wuchtigen Kesseln und der einen noch verbliebenen Dampfmaschine wieder.

„Der gesamte Weißbereich – die Decke, die Kabeltrassen und Einbauten, die Lüftung und so weiter – wurden aufwendig gereinigt, von loser Farbe und Rost befreit und anschließend mit einem neuen Korrosionsschutz versehen“, erläutert Josef Zirnsak vom Förderverein Dampfeisenbahnfährschiff Stralsund, der die Arbeiten begleitete. „Blanke Stellen wurden sogar zweimal mit Epoxidharz und anschließend zweimal mit Lack gestrichen. Die Konservierung hält mindestens für die nächsten 20 Jahre.“

Firma Kopicki hat Erfahrung mit der Fähre

Auftragnehmer war die Wolgaster Firma Sandstrahlen von Frank Kopicki, wobei zwei Kollegen gut fünf Wochen lang im Einsatz waren. „Das ist eine Menge Fummelkram gewesen, weil wir auch in alle Nischen und Ecken vordringen mussten“, berichtet Frank Kopicki. „Um die Technik und den Fußboden zu schützen, wurde alles abgeklebt, abgedeckt und mit Flies belegt.“

Laut Kopicki habe sein Betrieb mit solchen Spezialaufträgen Erfahrung. „Und auch mit der Fähre hatten wir schon zu tun. Als sie zuletzt auf der Peene-Werft lag, haben wir mit Wasserhöchstdrucktechnik vom Unterwasserschiff die alte Farbe runtergeholt und die Beschichtung anschließend erneuert.“

Weitere Arbeiten hat der Verein schon im Blick: So sind zum Beispiel die Öffnungen in den beiden Schornsteinen des Fährschiffs gegen Regen abzudichten. Quelle: Tom Schröter

Finanziert wurden die jüngsten Arbeiten auf dem 131 Jahre alten Fährschiff „Stralsund“ aus dem Strategiefonds MV, wobei sich der CDU-Landtagsabgeordnete Egbert Liskow für das Projekt starkgemacht hatte. „Im Sommer hatten wir den Fördermittelantrag über 18 849 Euro eingereicht, der auch umgehend genehmigt wurde. Unser Verein hat den Betrag dann auf 21 000 Euro aufgestockt“, erklärt Vereinsvorsitzender Wolfgang Mante, der mit der Qualität der Arbeiten zufrieden ist.

Auch Decksüberstände brauchen Korrosionsschutz

Auf dem im Stadthafen liegenden, weltweit ältesten Eisenbahndampffährschiff gibt es auch weiterhin gut zu tun. „Der untere Bereich des Maschinenraums weist ebenfalls einige Roststellen auf, die unbedingt behandelt werden müssen“, sagt Josef Zirnsak.

Und auch an den beiden Schornsteinen treibt der Rost sein Unwesen, da Regenwasser in die vorhandenen seitlichen Öffnungen eindringt: „Die Löcher müssen wir daher schließen.“ Anspruchsvoll werden auch die Konservierungsarbeiten an der Unterseite der Decksüberstände. „Hier werden wir von einem Boot aus arbeiten müssen“, blickt Zirnsak voraus.

Wolfgang Mante freut sich über jedes weitere engagierte Mitglied, das sich für den Erhalt des technischen Denkmals einsetzt. Hierfür gebe es vielfältige Möglichkeiten. Zurzeit zählt der Verein rund 20 Mitglieder. Erst in der vorigen Woche, so informiert Mante, wurde der Betreiber- und Nutzungsvertrag für die Fähre zwischen der Stadt und dem Verein um weitere fünf Jahre verlängert.

Von Tom Schröter