Wolgast

Sollte das Vorhaben, das Jens Reinheckel vom Planungsbüro Raum Visionen aus Hameln am Donnerstagabend im Wolgaster Bauausschuss vorstellte, Realität werden, hätte dies großen Einfluss auf die Entwicklung der Stadt in den kommenden Jahren.

Seit etwa fünf Monaten macht sich Reinheckel, der 2020 bereits für Buddenhagen ein Bauprojekt ausarbeitete, über die Nutzung des aktuell brachliegenden Areals vom Fischmarktufer bis zur Wilhelmstraße Gedanken.

Projekt sieht hochwertigen Wohnraum vor

Sein städtebauliches Gesamtkonzept trägt den Titel „Achterwasser“ und beinhaltet zwei Varianten, wobei die Variante 1 nur eine Bebauung am Fischmarkt vorsieht. Der Planer favorisiert die Variante 2, die im Folgenden beschrieben ist. „Zentraler Gedanke bei unserer Konzeption ist die Implementierung eines Klinikbetriebes an dem Standort mit einer angestrebten Patientenzahl von 180 bis 200 beziehungsweise circa 65 000 Belegtagen pro Jahr und etwa 52 dauerhaften Arbeitsplätzen“, so Reinheckel. „Weiterhin soll hochwertiger Wohnraum geschaffen werden. Eine gewerbliche Nutzung außerhalb des Klinikbetriebes ist für diesen Standort nicht vorgesehen.“

Ein Teil der Baufelder aus der Luft gesehen. Die Lage direkt an der Spitzenhörnbucht gilt als ausgesprochen reizvoll. Quelle: Büro Raum Visionen

Dreistöckige Mehrfamilienhäuser mit hochwertigen Eigentumswohnungen von 80 bis 150 Quadratmeter Wohnfläche in barrierefreier Ausführung sollen direkt an der Spitzenhörnbucht entstehen. Die Klinik – ein zwei- bis viergeschossiger Gebäudekomplex ebenfalls mit Blickrichtung zum Wasser – soll südwestlich der Straße Am Fischmarkt angeordnet werden.

Sichtachsen zur nahen Bucht sollen bleiben

Auf dem sich bis zur Wilhelmstraße erstreckenden Grundstück plant Reinheckel dreigeschossige Mehrfamilienhäuser – hier bewegt sich die Größe der Wohnungen zwischen 75 und 120 Quadratmeter – als Punkthochhäuser mit Staffelgeschoss sowie etwa 26 ein- bis zweigeschossige Einfamilienhäuser in offener Bauweise. Die Gesamtanzahl der Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern wird mit 100 bis 135 angegeben.

Jens Reinheckel, Inhaber des Planungsbüros Raum Visionen. Quelle: privat

Zwischen den einzelnen Wohngebäuden führen mehrere Wege zum Wasser, um Sichtachsen auf die Bucht und den Peenestrom zu erhalten. Die verkehrliche Erschließung soll einerseits über die Bleichstraße, andererseits über eine Straße erfolgen, die, ausgehend vom Tannenkampweg, parallel zum Schwarzen Weg angelegt werden soll.

Diese Animation zeigt das Terrain am Fischmarkt , wo die Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. Links oben am Bildrand ist die Klinik zu sehen. Quelle: Animation Raum Visionen

Im Bauausschuss stieß die Präsentation, deren Investitionsumfang der Planer auf knapp 100 Millionen Euro schätzt, auf allgemeines Interesse. „Das ist etwas ganz Großes für Wolgast, was dort entstehen könnte“, meint Stadtvertreter Torsten Wodtke (KfW), der die Planungen befördert und den Kontakt zu Jens Reinheckel gepflegt hat. „Erstens werden Arbeitsplätze geschaffen, zweitens bekommen wir wieder ein neues Eigenheimgebiet, was uns aktuell in der Stadt fehlt.“

Kontaminationen sind nochmals zu prüfen

Wodtkes Fraktionskollege Arne Koplin wollte von Reinheckel wissen, wie der Bau von Wohnhäusern mit den auf den betreffenden Baufeldern festgestellten starken Bodenkontaminationen in Einklang zu bringen ist. Der Planer dazu: „Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Bodensanierung, die Aufgabe des Investors ist.“ Zunächst würden nochmals Art und Umfang der Verunreinigungen geprüft, um hier anschließend eine geeignete Strategie festzulegen.

Ein Teil der Baufelder aus Richtung der Spitzenhörnbucht gesehen. Quelle: Büro Raum Visionen

Es ist insbesondere die Lage am Wasser, die Reinheckel reizt. „Ich habe im vorigen Jahr öfter im Hotel ‚Der Speicher‘ auf der Schlossinsel übernachtet und bin abends meine Runde gegangen“, schildert er. „Da fiel mir am Fischmarkt diese große Baulücke auf, für die ich eine Lösung für eine schlüssige Gesamtentwicklung vorlegen wollte.“ Es gebe auch bereits interessierte Investoren, mit denen die Gespräche demnächst fortgesetzt würden.

Für das Areal am Wolgaster Fischmarkt gab es in der Vergangenheit schon mehrfach unterschiedliche Pläne, die jedoch allesamt nicht umgesetzt wurden. So gab es Vorschläge, hier ein kleines Wohngebiet oder ein großes Pflegeheim zu errichten. Zuletzt hatte sich ein Münchner gemeldet, der sich mit der Absicht trug, dort einen Wohnmobil-Stellplatz zu etablieren.

Von Tom Schröter