Hans-Jürgen Biedermann lädt sein Gegenüber ein auf einen historischen Gaststättenbummel durch Wolgast, wenn er aus seinem Leben erzählt. Der Krösliner hat die einstige Restaurant- und Kneipenmeile in der Stadt entscheidend mitgeprägt und hinterließ als Gastwirt auch in Zinnowitz und Karlshagen seine Spuren. Dass er am 16. Juni seinen 80-jährigen Geburtstag begeht, ist ein schöner Anlass, sich an seine früheren Wirkungsstätten zu erinnern.

Den Gastwirte-Beruf hat der 1941 in Meißen geborene Jubilar mit der Muttermilch aufgesogen. „Meine Eltern Rudolph und Hertha Biedermann bewirtschafteten den ‚Elbgasthof‘ mit Tanzsaal in Scharfenberg bei Meißen. Mit zehn Jahren konnte ich schon ein Bierfass anstechen“, erzählt Hans-Jürgen Biedermann. „Außerdem gab es dort eine Kegelbahn, wo ich per Hand die Kegel aufstellen durfte. Pro Stunde gab es dafür zwei Mark, eine Bockwurst und eine rote Brause.“

Schweres Unglück auf dem Weg in den Norden

Kein Wunder, dass auch der Spross in eben dieser Branche einkehrte. Die Lehre zum Koch und zum Kellner im Meißener Ratskeller vis-à-vis der Frauenkirche dauerte dreieinhalb Jahre, und als diese abgeschlossen war, zog es Biedermann und vier weitere junge Berufskollegen in den Norden der Republik. „Als Stewards wollten wir auf dem FDGB-Kreuzfahrtschiff ,Fritz Heckert’ anheuern – das war der Plan.“ Doch das Schicksal wollte es anders: Auf dem Weg nach Rostock-Warnemünde platzte während der Fahrt auf dem Berliner Ring am Auto plötzlich der vordere linke Reifen. Der 311-er Wartburg überschlug sich. Biedermann schleuderte zur Fahrzeugtür hinaus und landete auf dem Grünstreifen. Seine Freunde hingegen stürzten eine Böschung hinab und verbrannten allesamt im Pkw-Wrack. Biedermanns spätere erste Frau Angela saß währenddessen im Zug und erfuhr erst nach ihrer Ankunft in Rostock von dem Unglück.

Der Norden hat Biedermann unterdessen nie mehr losgelassen. Im Dienst der Handelsorganisation Gaststätten (HOG) übernahm er 1961 als 20-Jähriger zunächst die Leitung des SB-Lokals „Einheit“ an der Strandstraße in Zinnowitz, wo er die Besonderheiten des anstrengenden Saisonbetriebs kennen und zuverlässige, belastbare Mitarbeiter schätzen lernte. „Wir hatten dort zehn Angestellte und servierten bis zu 600 Essen am Tag“, schildert der Senior.

Als Begründer der Wolgaster „Ponybar“

Die alte Gaststätte „Am Hafen“ war die erste Station, die Biedermann 1962 nach Wolgast führte. Als Leiter der Brigade „Wilhelm Pieck“ führte er hier nach Ende seines Grundwehrdienstes Pferdefleisch als Spezialität des Hauses ein. In der daher im Volksmund in „Ponybar“ umgetauften Gastwirtschaft gab es fortan unter anderem Rumpsteak, Brat- und Bockwurst vom Schlachthof am Fischmarkt oder von vom Schlächter Ehlers notgeschlachteten Rössern.

In den 1970er Jahren führte Hans-Jürgen Biedermann (2. v. l.) zeitweise auch die Gaststätte des zum DDR-Reisebüro gehörigen Ferienheims "Otto Schmirgal" in Zinnowitz. Quelle: privat

„Bei Pferde-Gerichten hatte der Rohstoffeinsatz pro Portion 300 Gramm zu betragen, das Doppelte als bei Schwein oder Rind“, berichtet Hans-Jürgen Biedermann, der betont, aus Pietätsgründen selbst nie Pferdefleisch gegessen zu haben. Denn: „Die Tiere taten mit leid.“ Allgemein erwies sich das besondere Angebot in Wolgast jedoch als ein Renner. „Eine Portion Pferdegulasch mit Rotkohl und Kartoffeln kostete nur 1,15 Mark“, unterstreicht der noch 79-Jährige. „Die Gaststätte war immer voll, wobei viele Peenewerker bei uns einkehrten. Außerdem befanden sich direkt vor unserem Eingang der Busbahnhof und die Station der Kleinbahn nach Kröslin.“

Zu Biedermanns Kundschaft zählten sowohl Arbeiter als auch DDR-Prominenz. Vom hiesigen HOG-Chef Herbert Dillner delegiert, gehörte Biedermann zum Bedienungspersonal, als Walter Ulbricht und Ehefrau Lotte im Juli 1965 aus Anlass eines Besuches auf der Peene-Werft im Restaurant „Vier Jahreszeiten“ einkehrten. „Es gab Essen und Trinken vom Feinsten. Für das Paar wurde am Restaurant sogar ein Extrazimmer für die Mittagsruhe hergerichtet. Und von Erich Knappik wurde in Minutenschnelle eine Erdbeertorte geholt, die sich Ulbricht urplötzlich wünschte.“

Im Frack und mit Schwalbenschwänzchen

Seine Kellner-Premiere mit hochgestellten Gästen erlebte Biedermann bereits 1959 bei einem Staatsempfang auf der Albrechtsburg bei Meißen, wo er sich um das leibliche Wohl von DDR-Ministerpräsident Otto Grothewohl zu kümmern hatte. In den 1970er-Jahren waren es Erich Honecker und Willi Stoph, denen er, wiederum im Frack und mit Schwalbenschwänzchen, Speisen und Getränke kredenzte, als im Kernkraftwerk in Lubmin der zweite Reaktor ans Netz ging.

„Bei hohen Politikern galten immer auch hohe Sicherheitsstandards“, erinnert sich der Gastgeber. „So wurde zum Beispiel das Essen der Prominenz vor dem Servieren immer gesondert überprüft.“ So war es auch, als Politbüro-Mitglied Harry Tisch 1980 zur Einweihung der Freilichtbühne in Wolgast weilte und Biedermann ihn in den „Vier Jahreszeiten“ mit Rotwein beseelte: „Überall standen Wachtposten, sogar vor der Toilette.“

Das Objekt „Vier Jahreszeiten“ an der Wolgaster Bahnhofstraße in den 1970er Jahren. Im Juli 1965 dinierte hier DDR-Staatschef Walter Ulbricht mit Ehefrau Lotte. Quelle: Archiv Tom Schröter

Die HO-Gaststätten entsandten Biedermann zu immer neuen Einsatzorten. Nach einem Intermezzo in der „Stranddistel“ Karlshagen verschlug es ihn 1969 in den Militärhandel „Kosmos“ im Karlshagener Armeeobjekt und in den 1970er-Jahren in das Restaurant des zum DDR-Reisebüro gehörenden Ferienheims „Otto Schmirgal“ in Zinnowitz. „Hier agierte ich auch als Discjockey, legte zusammen mit Joachim Block Platten und Tonbänder auf“, erzählt der Krösliner. „Schon ab 18 Uhr wurde immer getanzt. Jeden Abend kamen bis zu 120 Leute.“

1972 eröffnete Biedermann die Gaststätte „Pilsator“, zuvor „Stadtmitte“ und ganz früher „Zum Goldenen Löwen“, am Wolgaster Platz der Jugend. „Am Anfang gab es hier, außer Greifswalder Pilsener, diverse Spezialbiere, wie Staropramen, Berliner Bier, Pilsator und Wernesgrüner und dazu passende Gläser, die gern und oft geklaut wurden“, feixt er.

Erst Ratskeller, dann Ratsstuben

Mit der Erweiterung des Wolgaster Ratskellers ab 1987 läutete Biedermann ein neues Kapitel seines Gastwirt-Daseins ein. Am 15. Juni 1989 eröffnete er in den Gewölben das zuvor von Martin Jung geleitete Restaurant mit drei Gasträumen, das er bis 1999 führte, um anschließend die „Ratsstuben“ am Rathausplatz 8 zu etablieren. Kurz nach der Wende hatte der nimmermüde Wirt von 1991 bis 1993 zudem die Leitung des „Parkhotel Wolgast“ unweit des Hauptbahnhofs inne und verdingte sich überdies als Vertreter für den Verkauf von Hygieneartikeln für die Hotellerie und Gastronomie. Als Anbieter etwa von Seifen- und Handtuchspendern sowie Aschenbechern und Sauberlaufmatten verdiente er gutes Geld. Die Usedomer Reha-Kliniken, das Wolgaster Krankenhaus und die Schulen gehörten zu seinen Abnehmern. Von 1995 bis 2016 betrieb Biedermann auch noch die Pension „Am Peeneufer“ in der Badstubenstraße.

„Lust und Liebe muss man für den Kellnerberuf mitbringen“, sagt Hans-Jürgen Biedermann, der glücklich ist, fleißige Kollegen wie Karin Glück und Horst Östereich über viele Jahre hinweg an seiner Seite gehabt zu haben. „Und man fragt den Gast hinterher nicht, ob es geschmeckt hat, sondern: ,Waren Sie zufrieden?’. Da ist alles inbegriffen.“ Und waren Sie zufrieden mit den 80 Jahren, Herr Biedermann? „Ja, ich würde alles wieder so machen“, resümiert der zweifache Vater. „Mir hat es immer Freude gemacht, anderen Leuten einen schönen Aufenthalt zu bereiten. Und: Dem Gast sollte man immer das servieren, was man selber gerne essen würde – wenn es nicht gerade Pferd ist.“

