Wolgast

Der Wunsch, den Sonja Dworak für das Jahr 2022 formuliert, ist nachvollziehbar: „Ich möchte keinen erneuten Lockdown, in dem ich mein kleines Geschäft dann monatelang schließen muss“, sagt die Wolgasterin. Sie betreibt seit 2009 im Famila-Markt ein kleines Uhren- und Schmuckstudio und hat das ständige Auf und Ab oder besser Auf und Zu hautnah miterlebt.

Im vergangenen Jahr war die Geschäftsfrau wie viele andere Händler und Gewerbetreibende in MV von Anfang 2021 bis ins späte Frühjahr hinein monatelang im Lockdown und hatte kaum Umsätze. „Es war ein anstrengendes Jahr“, beschreibt Sonja Dworak 2021. Zum Jahreswechsel 2020/2021, wo schon alles geschlossen war bis auf Lebensmittelläden, Drogerien und Apotheken, habe sie auf einem Berg Ware gesessen und noch den Glauben gehabt, dass sich spätestens im Februar alles normalisiere. Die viele Ware sei lange vor Weihnachten geordert worden, „ich wollte ja meinen Kunden zum Fest auch hübsche Sachen anbieten, die sie verschenken können“, erinnert sie sich.

Nur geöffnet für Batteriewechsel

Doch aus dem Weihnachtsverkauf wurde ebenso wenig etwas wie aus der Öffnung im Februar. Die 63-Jährige schildert, dass sie dann insgeheim auf Ostern gesetzt habe, aber sie von Anfang an ein ungutes Gefühl beschlich, wenn die Rede darauf kam. „Denn eine Bekannte von mir hatte bei diesem zweiten Lockdown gleich gemeint, dass es wohl bis Mai gehen wird. Ich wollte mir das nicht eingestehen“, stellt sie heute fest.

Es sei frustrierend gewesen – trotz Coronahilfe, meint Dworak. Sie habe zwar an zwei Tagen in der Woche für jeweils zwei Stunden öffnen dürfen, um Dienstleistungen anzubieten wie etwa Batteriewechsel in Uhren. „Aber davon kann kein Mensch leben, das waren ja alles Miniaufträge. Doch meine Miete und Versicherungen musste ich weiterbezahlen. Für die gab es keinen Lockdown“, sagt sie und gesteht, dass sie das ständige Zuhause sein genervt habe.

Schlafstörungen wegen des Lockdowns

Ihre Mitarbeiterin musste sie während dieser Zeit in Kurzarbeit schicken. Zwar erhielt diese dadurch regelmäßig weiter Geld, aber es sei eben einfach zu wenig gewesen. Außerdem sei alle paar Tage die Coronaverordnung geändert worden. „Das geht ja bis heute so. Da hat man zu tun, um immer gleich durchzublicken“, sagt Sonja Dworak.

Es habe in dieser Lockdown-Zeit ganz viele Tage gegeben, an denen sie nicht richtig schlafen konnte und sie sich sehr um ihre berufliche Zukunft gesorgt hat. „Was uns kleinen Händlern da widerfahren ist, hätte ich nicht für möglich gehalten.“ Zudem sei in diese Zeit auch wegen Umbaumaßnahen der Umzug innerhalb des Famila-Marktes gefallen. „Das muss man erst mal alles verkraften“, meint sie.

Erneuter Schock: Einbruch im Juni 2021

Dann kam endlich der Mai 2021 und sie durfte wieder öffnen. Nicht im Traum ahnte sie, dass ihr schon bald erneut Schlimmes widerfahren sollte. Denn in der Nacht vom 13. zum 14. Juni wurde in das kleine Schmuckstudio eingebrochen. Die Täter waren durch einen Seiteneingang im Famila-Markt ins Schmuckstudio gelangt und hatten wertvolle Ware eingesackt, teure Vitrinen zerstört und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. „Als ich gesehen habe, was die Täter alles zerstört haben und mit welcher Brachialgewalt sie vorgegangen sind, kamen mir die Tränen“, berichtet die sonst um einen flotten Spruch nicht verlegene Frau.

Also war wieder Schließung angesagt, bis die Spuren der Verwüstung beseitigt waren und die neue Ladeneinrichtung eingebaut war. „Ich war glücklich, dass endlich die Kundschaft wieder kommen durfte. Aber in den paar Monaten holt man in einer Branche wie meiner natürlich den erlittenen Verlust nicht wieder auf“, so ihre Aussage.

Wertschätzung zu Weihnachten

Als im Herbst letzten Jahres die Infektionszahlen bei Corona wieder in die Höhe schossen und in Schwerin wieder vielerlei Szenarien diskutiert wurden, habe sie nur immer gedacht: „Bloß keinen neuen Lockdown.“ Mit 2G habe sie sich arrangiert. Es tue ihr zwar für die Kunden leid, die wegen dieser Festlegung nicht zu ihr einkaufen kommen können, doch sie sei froh, dass sie ihr Geschäft weiter geöffnet haben könne. Sie habe zwar 2020 „Click und Collect“ mitgemacht, aber einen Online-Shop möchte sie angesichts ihres Alters und des sehr kleinen Ladens nicht noch eröffnen.

Doch sie habe sich riesig gefreut, dass trotz aller Einschränkungen das Weihnachtsgeschäft 2021 gut lief und so viele treue Kunden zu ihr gehalten hätten. „Sie haben bei mir gekauft und nicht im Internet. Das ist eine große Wertschätzung“, resümiert sie und strahlt.

Für 2022 wünscht sich die Wolgasterin Sonja Dworak daher die vertraute Normalität beim Einkaufen zurück – jeder kann ohne Wenn und Aber ins Geschäft kommen und sich die Ware auswählen. „Wenn diese Regel wieder gilt, wird es ein ganz gutes Jahr werden“, sagt sie.

Von Cornelia Meerkatz