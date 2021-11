„Wolgaster Geschichten aus der Geschichte“: Darum ist der neue Band zur Stadtgeschichte ein Renner

Wolgast

Wenn es ein Wolgast-Buch gibt, das in den zurückliegenden Jahren Leser total begeistert hat, dann die beiden Bände über die Geschichte von Wolgast in der Zeit von 1880 bis 1945 von OZ-Redakteur Tom Schröter. Jetzt hat er gemeinsam mit Grafiker Gunnar Gotter einen dritten Band herausgebracht – und das Interesse daran ist riesig. So riesig, dass sich gut 40 an der Stadtgeschichte Interessierte es sich nicht nehmen ließen, am Sonnabend trotz kühler Temperaturen zur öffentlichen Buchvorstellung in der Wolgaster Innenstadt zu kommen. Alle wollten das neue Buch sehen – und dann sofort kaufen.

Der dritte Band, den Gunnar Gotter „Wolgast – Geschichten aus der Geschichte“ getauft hat, ist der letzte Teil der jetzt kompletten Trilogie dieser Buch-Reihe und in der Buchhandlung von Marco Müller zu haben. „Bei der Zusammenstellung dieses dritten Buches wirkte das Interesse der Leserschaft an den beiden Vorgängerbänden als Motivation“, bestätigt Autor Tom Schröter den Zuhörern.

Auch im dritten Band wird über ebenso interessante wie beeindruckende Lebenswege einstiger Wolgaster Mitbürger berichtet, die in unserer Stadt ihre Spuren hinterließen. Dazu gehören beispielsweise der Stellmachermeister Carl Sagert und dessen gleichnamiger Sohn, der Bautechniker Carl Sagert jun., die in den 1920-er Jahren eine Vision für Wolgast als blühende Kurstadt am Peenestromufer vor den Toren der Insel Usedom entwarfen.

Das Interesse am neuen Wolgast-Buch von Tom Schröter (lesend vor der Buchhandlung) und Grafiker Gunnar Gotter (l.) war groß. Den Inhaber der Wolgaster Buchhandlung Marco Müller (3.v.l.) freut es. Quelle: Cornelia Meerkatz

Wolgaster Lagerbier aus der Ziesaberg-Brauerei

Des weiteren widmet sich das Buch Heinrich von Stephan, dem Generalpostdirektor des Deutschen Reiches, der persönlich den Standort für den Bau des Postgebäudes am Pferdemarkt aussuchte und über dessen Fertigstellung wachte. Leser begegnen im Buch auch dem Wolgaster Kapitän Joachim Friedrich Martin Niemann, der Wohltäterin Wilhelmine Homeyer und dem Feuerwehrgründer Ferdinand Petersdorff. Erinnert wird in Wort und Bild an das gesellschaftliche Engagement des Lehrers und Professors Hermann Modersohn und den Leiter des Gusstahlwerkes auf der Schlossinsel, Wilhelm Pake, an den Wolgaster Turnvater Carl Otto Wienholz, an Herbergsvater Wilhelm Medenwald und an Ernst, Amanda und Erna Biel, die in der Wilhelmstraße 1 die Norddeutsche Bierhalle betrieben, in der sich die Peenestädter – egal welchen Standes – Wolgaster Lagerbier aus der Ziesaberg-Brauerei durch die Kehlen rieseln ließen.

Und wer kennt heute noch das Multitalent Heinrich Gahl, der sich von Wolgast aufmachte, um in der Alster-Metropole das Hamburger Volksschauspielhaus zu gründen und so zum Vorläufer des bekannten Hamburger Theaterleiters Dr. Richard Ohnsorg wurde? 1929 besuchte Gahl schon recht betagt seine Heimatstadt Wolgast wieder, um in feinstem Plattdeutsch einige seiner Geschichten zu erzählen. Wie ein Star wurde er hier begrüßt. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen.

Ergiebige Materiallage

Auch die ausgeprägte Gastgeber-Rolle der Wolgaster Bevölkerung sollte in diesem dritten Buch unbedingt Erwähnung finden. Das Kapitel „Die ganze Stadt in Feierlaune“ taucht ein in die Vergnügungsszene von vor gut 100 Jahren, als die Wolgaster mit großem Aufwand überregionale Sänger- und Turnfeste sowie Ruderregatten und Bootstaufen ausrichteten und alljährlich den Kaisergeburtstag als Festtag zelebrierten.

„Die Materiallage war so ergiebig, dass wir längst nicht alle zur Verfügung stehenden Fotos und Archivunterlagen einfließen lassen konnten“, schildert Tom Schröter. Er freut sich gemeinsam mit Gunnar Gotter, der ein edles und zugleich außergewöhnliches Layout entwarf, dass das Interesse am dritten Band zur Wolgaster Stadtgeschichte so ungebrochen groß ist. „Ich bin vielen alten Wolgastern zu großem Dank verpflichtet, weil sie mit Material zur Verfügung stellten oder mich in ihren privaten Archiven blättern und stöbern ließen“, betont der Autor.

Wolgaster Bilder-Abc-auf 80 Seiten

Dazu kam noch eine intensive Zusammenarbeit mit dem Museum der Stadt, der „Kaffeemühle“. Dadurch sei es möglich gewesen, so Schröter, zusammen mit seinem privaten historischen Bildbestand das Kapitel Wolgaster Bilder-Abc zusammengestellt, das allein 80 Buchseiten für sich beansprucht und dazu angetan ist, durch Alt-Wolgast straßenweise auf eine Entdeckungsreise zu gehen. das Besondere daran: Nahezu alle enthaltenen Fotografien wurden nie zuvor publiziert.

Es ist ein gelungenes Gesamtpaket geworden – dieser dritte Band Wolgaster Stadtgeschichte und macht damit die Trilogie zu etwas Einzigartigem. Kein Wunder, dass die Auflagen der ersten beiden Bände komplett vergriffen sind und es viele Wolgaster gibt, die nicht locker lassen bei der Suche, um eben jene beiden ersten Bände doch noch zu ergattern. Längst hat, wer weitsichtig genug Richtung Weihnachten ist, den dritten Band bei Buchhändler Marco Müller gekauft. Der bereut das kaufmännische Risiko nicht, sondern freut sich, gleich in seinem Jahr nach Übernahme der Buchhandlung solch einen Renner im Angebot zu haben.

Über 40 Interessierte kamen am Sonnabend bei kühlen Temperaturen in die Wolgaster Innenstadt, um bei der Vorstellung des neuen Wolgast-Buches von Tom Schröter dabei zu sein. Quelle: Cornelia Meerkatz

„Dieses Buch ist unterhaltsam und einzigartig“

Zahnarzt Kay Kischko aus Wolgast jedenfalls sagte nach dem Kauf des Buches, dass er einen ausgesprochen unterhaltsamen Nachmittag am Wochenende hatte: „Ich konnte das Buch gar nicht wieder weglegen. Die Texte sind unterhaltsam und mit vielen historischen Fakten belegt und die Fotos sind einfach einzigartig. Wo bekommt man sonst Stadtgeschichte so komprimiert geboten?“, lobte er. Viele Käufer des Buches ließen sich deshalb am Sonnabend ihren Neuerwerb von Autor Tom Schröter und Grafiker Gunnar Gotter gleich persönlich vor Ort signieren.

„In diesen Büchern kann man immer wieder blättern und entdeckt immer wieder Neues. Stadtgeschichte zugleich so komprimiert und interessant dargeboten, das gibt es sonst nirgends“, meinte Museumsleiter Stefan Rahde. „Solch ein tolles Buch kann nur herausbringen, wer die Liebe zu seiner Heimatstadt im Herzen trägt“, sagte eine ältere Dame, ehe sie das Buch wie einen wertvollen Schatz aus dem Buchladen trug.

Von Cornelia Meerkatz