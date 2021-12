Wolgaster Grünkohltour im Schnee

Wolgast

24 Wolgaster Wanderfreunde brachen am Sonnabend zu ihrer traditionellen Grünkohltour auf, die sie rund um Wolgast führte. Sie tauchten ein in eine wundervolle Winterlandschaft. Der am Tag zuvor und während der Nacht gefallene Schnee bescherte der Stadt ein romantisches Antlitz und erforderte geeignetes Schuhwerk beim Wandern. Nach der Tippeltour, zu der auch einige Spaßwettkämpfe gehörten, kehrte die gutgelaunte Truppe im Restaurant „Der Speicher“ auf der Schlossinsel ein, wo Grünkohl mit regionaler Knackwurst schon auf sie wartete.

Von Tom Schröter