Wolgast

Und weiter geht der Lockdown für die kleinen Geschäfte der Wolgaster Innenstadt. Die Läden bleiben geschlossen – die Kosten für Mieten, Löhne, Kredite, Waren, Versicherungen laufen jedoch weiter. Wie lange können die Einzelhändler das noch durchhalten?

Erst am Montag hatten einige Unternehmer aus MV schwere Vorwürfe gegen den Einzelhandelsverband erhoben: Die politische Arbeit des Verbandes sei ihrer Meinung nach schlecht gewesen. Während Gastronomen Gelder für ihren Umsatzausfall zugesprochen bekamen, gingen die Händler leer aus. Der Binzer Geschäftsmann Ulf Dohrmann mahnt sogar, dass bis zu 30 Prozent der Läden nach dem Lockdown pleite sein könnten.

„Man verbrennt viel Geld“

„Wenn ich genau wüsste, dass diese scheibchenweisen Beschlüsse der Regierung bis in den Sommer so weitergehen, würde ich die Läden schließen“, beschreibt Unternehmer Steffen Trost seine Situation. Er ist Einzelhändler und betreibt neben Läden auf Usedom auch ein Schuhgeschäft und einen Jeansladen in Wolgast. Die fehlende Planungssicherheit sei das Schlimmste, sagt Trost. Fragen, die den Händler umtreiben: Soll er Ware bestellen oder nicht und wie kann er seine Angestellten halten, die aktuell in Kurzarbeit sind?

Doch inmitten der Sorgen gibt es auch einen Lichtblick: Zwei Vermieter sind ihm mit den Mietkosten entgegengekommen. „Das ist eine tolle Geste und keine Selbstverständlichkeit“, so Trost. Ein Verschieben der Zahlung auf einen späteren Zeitpunkt hätte ohnehin nichts gebracht: „Den Umsatz kann ich ja nie mehr aufholen und würde dann die Schulden vor mir herschieben.“ Sein nüchternes Fazit: „Man verbrennt viel Geld. Aus kaufmännischer Sicht ist es ein Desaster, die Läden zu halten.“ Bis März werde er wohl noch durchhalten, doch er hofft, dass er schon früher wieder öffnen darf.

Initiative fordert schnelle Öffnung des Einzelhandels

Um auf seine und die verzweifelte Situation des Handels aufmerksam zu machen, unterstützt Steffen Trost die Initiative #handelstehtzusammen. Sie fordert auf ihrer Internetseite eine zeitnahe Wiedereröffnung des Einzelhandels oder angemessene Entschädigungen. Trost begründet diese Forderung so: „Es gibt keinen Nachweis darüber, dass der Handel ein Treiber von Infektionen ist. Wir halten doch alle Regeln ein. Und ob man nun bei Famila einkauft oder bei mir, macht doch keinen Unterschied.“

Ähnlich sieht es André Tettenborn. Der Inhaber eines Plattenladens in Wolgast hat ebenfalls die Forderungen des Bündnisses #handelstehtzusammen unterzeichnet. Er ist überzeugt: „Die Bundesregierung versteht nicht, dass die großen Händler durch die aktuelle Politik immer größer werden.“ Tettenborn will deshalb am liebsten wieder öffnen, um seine Kunden nicht an Onlineriesen im Internet zu verlieren.

In seinem Geschäft betreibt er auch einen Paketshop. Diesen Bereich darf er zwar weiterhin öffnen, allerdings: „Von den Einnahmen kann ich kaum den Strom bezahlen.“ Er kritisiert: „Die staatlichen Hilfen gelten für uns Händler nicht.“ Er dürfe allenfalls Sozialhilfe beantragen. „Aber ich führe doch kein Geschäft, um Hartz 4 zu bekommen“, so Tettenborn. Doch wovon lebt er und zahlt die Miete? „Gott sei dank habe ich Rücklagen, die brauche ich nun auf.“ Er hofft, dass die Politik die Notlage des Einzelhandels endlich erkennt. „Und wenn wir schon nicht öffnen dürfen, dann sollen sie uns den Umsatz des Vorjahresmonats geben, genau wie in der Gastronomie“, so Tettenborn.

Handelsverband: „Da muss was passieren“

Ein Vergleich, den Kay-Uwe Teetz vom Handelsverband Nord nur zu gut kennt. Er sagt: „Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen. Man muss den Handel differenzierter sehen.“ Er findet online und offline statt, es gebe Abhol-Angebote und weitere kreative Lösungen, die ihn von der Gastronomie unterscheiden. „Aber das Thema ist der Landesregierung bekannt. Da muss was passieren.“ Teetz’ Eindruck sei allerdings, dass die Probleme des Einzelhandels auf Bundesebene noch nicht verstanden werden.

Ein wenig anders geht es nur Buchhändlerin Ute Henze. Ihre Branche wird vom Börsenverein des Buchhandels vertreten. „Ich bin mit der Arbeit meines Verbandes zufrieden“, sagt sie. Der habe sogar durchgesetzt, dass Buchhandlungen in drei Bundesländern weiterhin geöffnet sind. Das gelte zwar nicht in MV, aber ihre Kunden halten ihr die Treue. „Unser Onlineshop wird gut angenommen und viele Bestellungen an der Ladentür abgeholt.“ Sogar ihre Mitarbeiterin musste nicht in Kurzarbeit gehen. Gerade erst haben sie das Schaufenster umdekoriert. Henze wird wohl auch das 30. Jahr ihres Geschäftes gut überstehen. Die Zukunft vieler anderer Händler ist ungewiss.

Von Juliane Schultz