Wolgast

Und wieder wächst das Spendenkonto der OZ-Weihnachtsaktion um ein ganzes Stück: Erneut sind 1000 Euro dazugekommen, gespendet von der Heizungs- und Sanitärfirma Mirko Blättermann aus Wolgast. Die 11 000er Marke ist damit geknackt. Der Firmenchef hat dazu eine wunderbare Geschichte geschrieben, die den Zusammenhalt von Wirtschaft und Ehrenamt in diesen schwierigen Coronazeiten beispielhaft belegt.

Mit dem Ruderverein Wolgast fühlen wir uns aus folgendem Grund besonders verbunden, schreibt Mirko Blättermann: „Vor nunmehr 30 Jahren haben wir genau auf dem Vereinsgelände des Wolgaster Rudervereins unsere allerersten, vorsichtigen Schritte in die nunmehr langjährige und erfolgreiche Selbstständigkeit gemacht. Am 29. und 30. Juni 1990 haben wir in diesen Vereinsräumen unseren Handwerksbetrieb mit einer Heizungs- und Sanitärausstellung zum ersten Mal präsentiert und eröffnet.

Mit diesem Werbeplakat fing alles an: Ende Juni 1990 veranstaltete die gerade gegründete Firma Mirko Blättermann ihre erste Ausstellung auf dem Gelände des Wolgaster Rudervereins. Quelle: privat

Erste Kundenkontakte auf Vereinsgelände

Der Vereinsvorsitzende Hartmut Rütz hatte uns mit seinen Mitgliedern die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Fernab einer modernen Messehalle, aber ganz nah an unseren regionalen Kunden hatten wir das ganze Wochenende mit überraschend viel Ansturm durch viele interessierte Besucher zu tun. Hier wurden unsere ersten Kundenkontakte geknüpft, hier wurden die ersten Angebote geschrieben und hier wurden schon am gleichen Wochenende die ersten Aufträge erteilt.

Am Tag darauf, dem 1. Juli 1990, gab es dann die D-Mark als neues Zahlungsmittel in einer für uns neuen Marktwirtschaft dazu. Gern denken wir an die ’wilden Wendezeiten’ und die erfolgreiche Eröffnung unserer Firma zurück, die untrennbar mit dem Wolgaster Ruderverein verbunden ist.“

Hilfe für wettkampftaugliches Boot

Gleichzeitig freue sich das ganze Team, einen kleinen Beitrag zum regionalen und traditionellen Vereinsleben leisten zu können. Die Spende von 1000 Euro soll ein herzliches Dankeschön sein, die die Firma Mirko Blättermann „gern als unseren Anteil für das benötigte wettkampftaugliche Boot sehen würde“. Zugleich verleiht das Team der Hoffnung Ausdruck, dass noch viele weitere Unternehmen aus der Region diesem Beispiel folgen, damit möglichst noch weiteren Vereinen und zahlreichen Coronahelfern Danke gesagt werden kann.

Gespendet haben auch: Sabine und Horst Weigler (50 Euro), Hilla Buse (15), Barbara Tiefert (20), Mercedes Kopp (30), Wilfried und Margot Schmidt (20), Familie Gillian (30), Silke Pussehl und Alexander Milster (20), Norbert und Martina Thömmes (10), Ursula Ermlich (20), Arno und Rosita Griep (30), Werner und Susi Schnapp (20), Monika und Manfred Quade (20), Verkehrswacht Usedom-Peene e. V. (150), Hannelore Peter (10), Horst und Ursula Witt (50), Rainer und Marlis Granzow (20), Norbert und Jutta Riebort (30), Gerhard und Brigitte Koepcke (30), Wilma Howitz (15), Ingrid Borkenhagen (20), Elli Schütt (20), Jürgen und Renate Mentz (20) und Christel Klauber (50).

Bitte helfen auch Sie mit einer Spende, dass wir viele Vereine in diesen schwierigen Zeiten helfen und zudem zahlreichen Coronahelfern Danke sagen können. Das Spendenkonto des Wolgaster Rudervereins, der die Aktion trägt, aber die Spenden gern teilen möchte, lautet: IBAN DE37 1505 0500 0112 2487 80, Kennwort: Helfen bringt Freude.

Von Cornelia Meerkatz