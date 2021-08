Wolgast

Wer sich bisher einen Eindruck von der Größe und der Pracht des einstigen Herzogsitzes auf der Wolgaster Schlossinsel verschaffen wollte, brauchte hierfür reichlich Vorstellungskraft und Fantasie. Denn von der Residenz der Fürsten von Pommern-Wolgast ist oberirdisch nichts mehr vorhanden und die verfügbaren alten Zeichnungen geben die Ausmaße und Details des Schlosses nur relativ unkonkret wieder.

Dies ändert sich jedoch jetzt. Vor einigen Monaten präsentierte Wolgasts Museumsleiter Stefan Rahde erstmals detailgetreue 3D-Animationen des Renaissance-Prachtbaus, die von dem Diplom-Designer Geert Maciejewski auf der Grundlage historischer Schlossgrundrisse und zeitgenössischer Darstellungen erstellt wurden.

3D-Präsentation zeigt Ausmaß und Pracht des Schlosses

„Bis zum Jahresende sollen diese digitalen 3D-Modelle in unserem Museum auf Leinwand zu bestaunen sein“, verkündete Rahde nun während der jüngsten Stadtvertretersitzung. „Die Besucher können die Projektion dort handgesteuert rotieren lassen und das Schloss somit von allen Seiten bestaunen.“ Dazu werde es aufschlussreiche Informationen rund um den Wolgaster Fürstensitz geben inklusive Kartenmaterial und einer um 1790 entstandenen eindrucksvollen Schilderung Ludwig Gotthard Kosegartens, der während seiner Zeit als Schulrektor in Wolgast die damals noch vorhandenen Schlossruinen erkundete.

„In einem zweiten Schritt wollen wir das Museum mit einem Virtual-Reality-System ausstatten, sodass dann auch Einblicke zum Beispiel in das Innere des Bogislawbaus möglich sind“, berichtete der Museumsleiter weiter. Und perspektivisch soll sogar per Rechner und Handy eine visualisierte Wiederauferstehung des Schlossinnenhofes möglich sein. „Der Betrachter kann sich dann, während er auf der Schlossinsel steht, rundum die Fassade des Innenhofes ansehen, einschließlich der Details, wie Brunnen, Hoftor, Fenster und Wappensteine“, so Rahde. Aktuell bemühe sich das Museum zudem um Fördermittel für den Dreh eines Dokumentarfilms zur Baugeschichte des Schlosses und dessen Bewohnern und deren Wirken als Landesfürsten.

Wolgaster Museumskonzept benötigt Überarbeitung

Die digitale Rekonstruktion des Herzogschlosses und dessen Präsentation ist laut Stefan Rahde ein erster Schritt auf dem Weg zu einer komplexen Neuausrichtung des Wolgaster Museumskonzeptes. „In den kommenden Jahren sollen im laufenden Betrieb Themenschwerpunkte unserer Ausstellung, wie Schlossgeschichte, Seefahrtsgeschichte und Archäologie überarbeitet und zeitgemäß präsentiert werden“, erklärt er. „Museen liefern heute Information und Unterhaltung, wobei großer Wert auf Interaktivität und Infotainment gelegt wird. Die Besucher müssen selbst aktiv werden und entscheiden können, ob sie bestimmte Themen durch Filme und Audio-Beiträge vertiefen möchten.“

Eine dreidimensionale Schlossdarstellung aus dem Computer des Diplom-Designers Maciejewski ist seit Kurzem auch auf dem Videoportal Youtube zu sehen. Am 7. Juli feierte der gut 18 Minuten lange Film „Der Croy-Teppich wird lebendig“ Premiere, den die Filmemacher Béla Kreuchauf und Robert Schubert im Auftrag des Pommerschen Landesmuseums Greifswald angefertigt haben.

Auf dem ab dem Jahr 1554 hergestellten, einst zum Interieur des Wolgaster Schlosses zählenden Teppich, der im Landesmuseum zu bewundern ist, sind unter anderem Angehörige des Wolgaster Herrschaftshauses verewigt. In dem Film entsteigen einige der dargestellten Figuren der Bildwirkerei und begeben sich mit der siebenjährigen Liv auf eine Zeitreise, die sie auch nach Wolgast führt, wo plötzlich für eine kurze Zeit das prächtige Schloss derer von Pommern-Wolgast wieder die Silhouette der Schlossinsel bestimmt.

