Wolgast

Der Wolgast-Kalender für 2022 liegt druckfrisch in der hiesigen Buchhandlung von Marco Müller (im Bild) in der Langen Straße vor. Der Fotograf und Designer Gunnar Gotter hat mit seiner Kamera teils bekannte, teils abseits des Stadttrubels gelegene Straßen, Wege und Plätze eingefangen und jeweils in besonderer Weise in Szene gesetzt.

Der von Steffen Media in Friedland gedruckte Kalender, der auch zwei Wolgaster Gesamtansichten aus unterschiedlichen Perspektiven enthält, ist somit immer auch ein nicht zu unterschätzendes Zeitdokument.

Von Tom Schröter