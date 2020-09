Wolgaster Initiative will „Steppke“ vor Schneidbrenner retten

Wolgast

Hat der Wolgaster Schlepper „Steppke“ doch noch eine Zukunft? Nachdem die Stadt ihre Pläne zur Verschrottung des seit über 20 Jahren im Museumshafen vor sich hin dümpelnden Schiffsveterans öffentlich machte, meldeten sich mehrere Enthusiasten, denen ein Erhalt des historischen Schiffes am Herzen liegt.

Eine Initiative „Schlepper Steppke“ fand sich in Wolgast zusammen, deren Sprecher, Stadtvertreter Martin Schröter (Kompetenz für Wolgast), sich mit einem Brief an den Bürgermeister wandte. Darin wird „beantragt, den Schlepper nach dem Kranen der weiteren Nutzung als Schauobjekt/Denkmal/Wahrzeichen der Stadt Wolgast zur Verfügung zu stellen“, und um einen Gesprächstermin gebeten.

Anzeige

Der Steppke sei mit der Werftgeschichte Wolgasts eng verbunden, sei als Lehrlingsobjekt saniert worden und habe die meiste Zeit seines Schiffslebens in Wolgast verbracht. Er solle in Fischmarktnähe auf jener Fläche platziert werden, auf der bis vor einigen Jahren der überdimensionierte Strandkorb stand. Zuvor seien die Entsorgung aller Betriebsstoffe sowie eine Entrostung und Konservierung vorgesehen. Auch über die Finanzierung, so Schröter, habe man sich bereits Gedanken gemacht. Privates Sponsoring, EU- und Städtebaufördermittel könnten zum Einsatz kommen.

Weitere OZ+ Artikel

Oliver Kratz aus Magdeburg will ebenfalls zum Erhalt des „Steppke“ beitragen. Kratz ist Eigner des ehemaligen Duisburger Kirchenschiffs „ St. Nikolaus“, das gleichsam vor der Verschrottung stand, jedoch unter seiner Regie gerettet wurde. Der Schiffsschlosser und Schweißer bietet den Wolgastern seine Hilfe an, wenn es zum Beispiel darum geht, den „Steppke“ schwimmfähig zu halten. Voraussetzung sei ein möglichst kostenloser Liegeplatz an Land. Denn: „Das Schiff auf einer Werft restaurieren zu lassen“, da ist sich der 35-Jährige sicher, „kann niemand bezahlen.“

Unterdessen hat Alexander Jenak als Regionalleiter für Vorpommern der Deutschen Gesellschaft für Schiffahrts- und Marinegeschichte zur Historie des „Steppke“, früher „Hansa“, recherchiert und sichere Indizien dafür gefunden, dass das Schiff noch älter ist als bisher angenommen. Demnach wurde der Schlepper nicht 1907 auf der Hamburger Werft von Johann Oelkers, sondern bereits 1888 auf der Werft Janssen & Schmilinsky in Hamburg-Steinwerder gebaut. Auch Jenak würde den Verlust des „Steppke“ bedauern. Der Buddenhagener wörtlich: „Es ist wirklich schade um dieses Belegstück der deutschen Schiffbaugeschichte. Aber es ist nun mal keine , Gorch Fock (II)’ und keine ,Peking’, nur der kleine ,Steppke’ ex ,Hansa’!“

Von Tom Schröter