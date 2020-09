Wolgast

Da staunte der zwölfjährige Alexander Köhncke aus Wolgast nicht schlecht, als er in seinem Kinderbeet diese riesige Knolle Rote Beete erntete, die es auf 826 Gramm bringt. Verarbeitet wurde sie zu einem leckeren Salat, den die Köhnckes so zubereiten: Rote Bete kochen, abpellen und in kleine Stücke raspeln.

In Öl mit kleingehackter großer Zwiebel, einem großen Apfel und einer Handvoll Walnüssen 20 Minuten ziehen lassen und dann mit Pfeffer und Salz abschmecken. Fertig ist der Salat, der auf Salatblättern angerichtet werden kann.

Anzeige

Alexander Köhncke mit seiner Riesenknolle Rote Beete. Daraus wurde ein leckerer Salat zubereitet. Quelle: privat

Von Henrik Nitzsche