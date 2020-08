Wolgaster Kaffeemühle wirbt für archäologisches Landesmuseum

Wolgast

Das Wolgaster Museum Kaffeemühle ist in diesem Sommer eine gefragte Adresse. Trotz Corona sahen seit Mitte Juni viele Hundert Besucher die Pipeline-Sonderausstellung. Allein im Juli kamen 534 Gäste, um die spannende Schau zu erleben“, freut sich Museumschef Stefan Rahde. Im August sei der Zuspruch ähnlich groß.

Gezeigt werden von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr die wertvollsten und interessantesten Funde aus 12000 Jahren Kulturgeschichte in Vorpommern, die hier von 2007 bis 2012 beim Bau der Gastrassen OPAL und NEL in MV ans Tageslicht kamen.

„Archäologie fasziniert die Leute. Auf besonderes Interesse stoßen frühere Bestattungsformen sowie Waffen und Schmuck unserer Vorfahren“, sagt Rahde. Vor diesem Hintergrund sei es überaus schade, dass es in MV kein archäologisches Landesmuseum mehr gebe. Alle übrigen Bundesländer hätten jeweils eine solche Einrichtung. „Als der Landtag Anfang der 1990er Jahre im Schweriner Schloss einzog, musste das entsprechende Museum, das sich bis dahin im Schloss befunden hatte, ausziehen. Leider gab es bis heute keinen Ersatz“, so Rahde.

Wolgast unterstützt Standort Rostock

Das Wolgaster Museum unterstützt daher die Initiative des Freundeskreises Archäologisches Landesmuseum MV, am Rostocker Stadthafen ein solches Museum zu etablieren. „Dort könnten die bei Ausgrabungen entdeckten Highlights des gesamten Landes präsentiert werden“, meint Freundeskreis-Mitglied Jörg Heemann aus Neubrandenburg, der am Mittwoch das Museum in Wolgast besuchte.

Heemann, selbst ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger, denkt zum Beispiel an den Hacksilberschatz von der Insel Rügen, den Prunkwagen von Peckatel, die spektakulären Funde auf dem antiken Schlachtfeld im Tollensetal, den Blauzahn-Schatzfund von Schaprode oder den Münzschatz aus der Wolgaster St. Petri-Kirche. „All diese Funde liegen entweder in den Depots der Landesarchäologie oder sind anderswo, zum Teil im Ausland, ausgestellt“, was laut Heemann mehr als bedauerlich ist.

Von Tom Schröter