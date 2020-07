Wolgaster Kinder senden Videogruß an DRK-Tagesgäste

Wolgast

Zwei Wolgaster Rotkreuz-Einrichtungen, die Kita „ Anne Frank“ in der Pestalozzistraße und die Tagespflege in der Maxim-Gorki-Straße, arbeiten seit geraumer Zeit eng zusammen. Normalerweise statten sich die Kita-Kinder und die Gäste der Tagespflege regelmäßig gegenseitige Besuche ab und genießen die besondere, gemeinsame Zeit. Doch durch die Corona-Pandemie ist alles anders. Die Besuche können aktuell nicht stattfinden.

Um den Tagesgästen dennoch eine Freude zu machen, ließ sich das Kita-Team etwas Besonderes einfallen. Statt eines persönlichen Besuchs sendete die Kita eine emotionale und liebevoll gestaltete Videobotschaft in die 500 Meter entfernte Tagespflege. „Wir haben euch nicht vergessen und wollen euch ganz liebe Grüße senden. Uns geht es gut, was wir auch von euch hoffen. Und irgendwann ist Corona vorbei, dann sehen wir uns wieder“, übermittelt Kita-Leiterin Angela Kellermann Grüße von den Kindern und Erziehern ihrer Einrichtung. „Wir freuen uns schon auf euch“, heißt es von den Kindern im Video.

„Es lohnt sich für alle Beteiligten“

Die Freude in der Tagespflege war groß. Matthias Schmidt-Rouvel, Leiter der Tagespflege, führte den Film auf dem Fernseher seinen Tagesgästen vor, die gerührt von der Botschaft der Kinder waren. „Es war so schön, das Leuchten in den Augen unserer Gäste zu sehen“, so der Leiter der Tagespflege.

„Wir werden alle einmal alt und da ist es für uns selbstverständlich, dass die Generationen zusammenarbeiten und gemeinsam Zeit verbringen. Wenn es aktuell nicht persönlich geht, lassen wir uns etwas anderes einfallen. Die Idee dazu entstand im DRK-Ortsverein Wolgast; das Video hat unser Kollege Robert Krysik erstellt. Dafür vielen Dank“, sagt Angela Kellermann. „Wir gehören als Rotkreuz-Einrichtung zu einem großen Verband mit vielfältigen Bereichen. Es lohnt sich für alle Beteiligten, über den Tellerrand zu schauen und sich austauschen.“

Von Franziska Krause