Wolgaster Klinik legt zwei Stationen in der Vorweihnachtszeit zusammen

Wolgast

Das Kreiskrankenhaus Wolgast legt in der Vorweihnachtszeit die chirurgische und internistische Abteilung des Hauses zusammen. Wie Kliniksprecher Christian Arns auf Nachfrage bestätigt, sei dies an vielen Krankenhäusern in der Bundesrepublik gängige Praxis und nichts ungewöhnliches. „Lange im Voraus planbare Operationen werden nicht in die Weihnachtszeit gelegt, damit die Patienten nicht die Feiertage im Krankenhaus verbringen müssen“, sagt er. Durch den Wegfall dieser operativen Eingriffe ist die Auslastung der beiden Stationen nicht so hoch wie im Rest des Jahres. „Die Betten bleiben bestehen, denn ab Januar werden beide Stationen wieder voll arbeiten können“, sagt er. Alle akuten Fälle werden trotzdem behandelt, versichert er. „Die Patienten können weiterhin zu uns kommen. Wie gesagt, nur planbare Eingriffe werden in der Zeit nicht durchgeführt“, wiederholt er.

In den sozialen Netzwerken kursierte auf einer namhaft bekannten Facebook-Seite, dass die Stationen aufgrund von Personalmangel unter den Schwestern und Ärzten geschlossen werden müsste. Dieser Behauptung widerspricht der Kliniksprecher ausdrücklich. „Es gibt bundesweit einen Mangel an Personal. Dieser Trend geht leider auch an uns nicht vorbei. In diesem Fall ist es nur sinnvoll, beide Stationen aufgrund der geringeren Einsätze in der Vorweihnachtszeit zusammenzulegen. Wenn die Anzahl der Eingriffe im Januar wieder steigen, werden auch beide Stationen wieder vollständig aufgemacht“, sagt er. Der bundesweite Personalmangel steht laut Arns nicht im Zusammenhang mit der Zusammenlegung beider Stationen in Wolgast. Arns erklärte, dass der Betriebsrat der Regelung zustimmte. Diese neue Regelung gilt ab sofort, unverzüglich.

Von Hannes Ewert