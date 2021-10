Wolgaster Kochlehrer: „Fertigprodukte in der Gastro sind ein Trend“

Wolgast

Der Wolgaster Berufsschullehrer Thomas Thiel macht sich Sorgen um die Zukunft der Gastronomie. Seit rund 30 Jahren unterrichtet der Pädagoge angehende Köche. Er gibt ihnen das Handwerk mit auf den Weg, damit die jungen Männer und Frauen schmackhafte Gerichte, Vor- und Nachspeisen kreieren und damit ihre Gäste glücklich machen können.

Doch es gibt seit mehreren Jahren ein großes Problem: Es fehlt schlichtweg der Nachwuchs. Gerade mal 36 junge Männer und Frauen im gesamten Landkreis Vorpommern-Greifswald traten vor wenigen Wochen die Lehre zum Koch an.

Früher waren bis zu neun Köche-Klassen an der Berufsschule

Thiel erinnert sich noch an Zeiten, in denen bis zu neun Klassen eines Lehrjahres unterrichtet wurden. Das ist allerdings mindestens 20 Jahre her. „Im Landkreis Vorpommern-Greifswald durchlaufen 286 junge Leute eine Ausbildung im ersten Lehrjahr im Hotel- und Gaststättenbereich. Dazu zählen die Köche, die Restaurantfachleute und die Fachkräfte für das Gastgewerbe und Hotelfachangestellte.“

Die derzeit 36 Kochazubis des ersten Lehrjahres werden in zwei Klassen unterrichtet – die Hälfte aller Schüler stammt ursprünglich nicht aus Deutschland. „Sie kommen aus Vietnam, Syrien, der Ukraine oder auch anderen asiatischen Ländern“, so Thiel. Die Verständigung untereinander sei mitunter herausfordernd. „Wichtig ist, dass sie die deutsche Sprache sprechen können – dann kann man auch mit den jungen Leuten arbeiten.“

Unterschied zwischen Fernsehen und realer Gastronomie

Doch nicht jeder packt die Ausbildung in der Gastronomie. „Es gibt leider einige Azubis, die gleich im ersten Lehrjahr das Handtuch werfen. Grund: Sie haben ein völlig anderes Bild von ihrem Beruf. Sie stellen fest, dass es zwischen dem TV-Koch und einem Koch in der realen Gastronomie himmelweite Unterschiede gibt. Hier arbeitet man auch mal abends, am Wochenende oder an Feiertagen – das ist vollkommen normal. Viele unterschätzen allerdings, dass ein Koch viel mehr machen sollte als schlichtweg mit dem Löffel im Kochtopf zu rühren“, erklärt er.

Ein Großteil der Arbeit bestehe aus der Vor- und Nachbereitung. Und solche Szenen werden im Fernsehen laut Thiel leider total ausgeblendet.

Bis zu drei Wochen sind die Nachwuchsköche in der Schule, um ihr Handwerk zu erlernen. Quelle: Hannes Ewert

Fertigprodukte machen es den Köchen leichter

Die Anzahl der gut ausgebildeten Köche schwindet, doch irgendjemand sollte ja noch die Gerichte für all die Urlauber in den Hotels zubereiten. Thiel vermutet, dass ein klassischer Koch in den kommenden Jahren zum Teil gar nicht mehr gebraucht wird, damit die Teller gefüllt werden. „Normalerweise besteht die Arbeit eines Koches aus 80 Prozent Vorbereitung und zu 20 Prozent aus Kochen und Servieren“, sagt er.

Die Vorbereitung könnte durch die neuen Systeme nahezu komplett wegfallen, indem Produkte verwendet werden, die schon längst vorbereitet sind. Heißt, dass sie schon geschnitten, portioniert und zum Teil vorgekocht sind. „Manche Restaurantketten nutzen bereits diese Methoden, um das Essen zu servieren. Es geht nur noch darum, die Gerichte eine gewisse Zeit zu erwärmen, der Anleitung zu folgen und fertig. Die Produkte sind so gut, dass die Gäste dies gar nicht merken“, sagt er. Einzig die Soßen müssten laut Thiel noch angerichtet werden.

Die Köche sind auf der Insel Usedom mehr denn je gefragt. Quelle: Hannes Ewert

Großküchen beliefern Restaurants mit Speisen

Somit gibt es nur noch in der Großküche mehrere Fachkräfte, die das Essen für zahlreiche Restaurants vorbereiten. „Der Trend geht zu amerikanischen Gastronomiesystemen. Das bedeutet, dass nicht mehr alles frisch zubereitet wird, sondern bereits vorbereitet in den Restaurantküchen ankommt“, so Thiel.

Bis zu 2400 Euro Einstiegsgehalt für Berufsneulinge möglich

Dass ein Koch nach der Ausbildung beste Aufstiegs- und Verdienstchancen hat, erklärt Thiel auch jedes Mal seinen Schülern. „Wer nach der dreijährigen Ausbildung einen Job sucht, kann mitunter 2400 Euro brutto für seine Arbeit verlangen. Beim Küchenchef kann das Gehalt auch bei 4500 Euro liegen“, erklärt er. Doch viele junge Leute würden sich nicht trauen, ein höheres Gehalt zu verlangen. „Ihnen muss bewusst sein, dass sie am längeren Hebel sitzen. In der Branche können sich teils die Arbeitnehmer aussuchen, wo sie arbeiten möchten, da überall nach Personal gesucht wird“, so Thiel.

„Der Markt ist eng gestrickt“

Dass ein Einstiegsgehalt für einen Koch von 2400 Euro Brutto in der Branche gar nicht so unüblich ist, zeigt ein Blick in die Branche. „Das ist meiner Meinung nach ein realistischer Verdienst, aber es kommt immer auf die Größe des Restaurants an. Der Markt ist bei den Köchen sehr eng gestrickt. Wenn mal jemand kündigt, ist ein Ersatz oft nicht gleich zur Hand“, schätzt Gert Griehl vom „Pier 14“ die Lage ein.

Früher für „ein Appel und Ei“ gearbeitet

Heringsdorfs Sternekoch Tom Wickboldt steht seit 25 Jahren in der Küche und verzaubert seine Gäste mit schmackhaften Gerichten. „Vor 25 Jahren habe ich sprichwörtlich noch für einen Appel und ein Ei hinterm Herd gestanden – 16 Stunden am Tag für sehr wenig Geld. Mit heute kann man die Situation gar nicht mehr vergleichen. Die jungen Leute wollen nach der Ausbildung gleich das gute Geld verdienen“, sagt er.

Ein Einstiegsgehalt von 2400 Euro brutto hält er für die Region für unrealistisch. „Es kommt ganz auf die Größe des Unternehmens und die Qualifikationen des Bewerbers an“, erklärt er. In Süddeutschland sei solch eine Gehaltsvorstellung realistischer. Allerdings würde vieles der Markt von allein regeln. „Es ist immer eine Balance zwischen Angebot und Nachfrage. Und derzeit gibt es wenig Angebot nach Köchen, aber eine hohe Nachfrage von den Unternehmen. Dementsprechend stehen die Chancen gut für den Koch, ein höheres Gehalt herauszuhandeln“, sagt er.

Von Hannes Ewert