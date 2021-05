Wolgast

Schwere Technik traf am Donnerstagmorgen am Wolgaster Kreiskrankenhaus ein. Ein Sattelschlepper setzte vor dem Eingang zum Südflügel der Klinik einen 27 Tonnen schweren Trailer ab, der hier für zwei Wochen Station macht. In dem Spezialanhänger der Firma Alliance Medical aus Castrop-Rauxel befindet sich ein mobiler Computertomograph (CT), der ab heute in Betrieb sein soll.

Das mobile CT-Gerät dient als Übergangslösung. Denn: Die im Krankenhaus befindliche Radiologische Gemeinschaftspraxis legt sich neue CT-Technik vom Typ Optima 540 des Herstellers General Electric zu. „Das neue Gerät arbeitet schneller und ist leistungsfähiger als sein Vorgänger. Auch verkürzt sich die Untersuchungszeit und die Patienten sind weniger Strahlendosis ausgesetzt“, berichtet Dr. Holger Streckenbach. Der Facharzt für Radiologie aus Greifswald ist Mitglied der Gemeinschaftspraxis, zu der die Außenstellen in den Krankenhäusern in Wolgast und Anklam zählen und die sicherstellt, dass die Anfahrtswege für Patienten aus den ländlichen Regionen nicht allzu lang sind.

Truck-Fahrer Arian Boer richtet die Hebebühne ein, dank der auch bettlägerige Patienten in den mobilen Untersuchungsraum gelangen können. Quelle: Tom Schröter

Kosten für neue Geräte sind jeweils sechsstellig

Der Einbau des neuen CT-Gerätes, dessen Kosten sich im sechsstelligen Euro-Bereich bewegen, soll laut Streckenbach in den nächsten 14 Tagen vonstatten gehen, so dass die Zeit bis zu dessen Inbetriebnahme mit dem mobilen Ersatzgerät überbrückt werden könne. Nach Ablauf der zwei Wochen soll der Trailer dann von Wolgast zum Ameos-Klinikum nach Anklam transportiert werden, wo die Gemeinschaftspraxis ebenfalls neue CT-Technik vom Typ Optima 540 installieren lassen werde.

Die Einrichtung des mobilen Provisoriums bedeutet einigen Aufwand. Um etwa die Energieversorgung sicherzustellen, mussten vom Stromverteiler der Klinik aus eine 90 Meter lange Starkstromleitung bis zum Trailer verlegt und eine 125-Ampere-Kraftsteckdose installiert werden. „Allein dieser Kabelanschluss kostet etwa 6000 Euro“, berichtet Uwe Wiese, Technischer Leiter des Krankenhauses.

Hydraulische Hebebühne vorhanden

Von Vorteil ist, dass der Südflügel der Klinik über eine Rampe verfügt. Daher können auch bettlägerige Patienten unkompliziert hierher gebracht und im CT-Gerät im Trailer untersucht werden. Zur Überwindung des Höhenunterschiedes dient eine hydraulische Hebebühne, die bis zu 450 Kilogramm tragen kann. Patienten, die gut zu Fuß sind, können die Treppe nehmen, um in den Scanraum zu gelangen.

Blick in das Innere des Trailers mit dem CT-Gerät und Christopher Barfuß von der Firma Alliance Medical aus Castrop-Rauxel. Quelle: Tom Schröter

„Dieses mobile CT-Gerät ist 16 Jahre alt. Ende September soll die alte Lady in den wohlverdienten Ruhestand gehen“, informiert Christopher Barfuß von der Firma Alliance Medical, deren Mutterkonzern ihren Sitz in England hat. „Wir bieten generell mobile Medizintechnik an – neben CT-Technik zum Beispiel auch MRT- und PET/CT-Geräte. Wir sind in ganz Mitteleuropa unterwegs“, so der 34-Jährige.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch am Donnerstagvormittag wurde eine Netzwerkverbindung zwischen dem Trailer und der Radiologischen Praxis im Krankenhaus hergestellt, so dass die Befundung der Patienten weiterhin in den Praxisräumen stattfinden kann. Servicetechniker Dirk Harder von General Electric überprüfte währenddessen die Funktionsfähigkeit des Computertomographen, der zuletzt in Halle an der Saale Station gemacht hatte.

Von Tom Schröter