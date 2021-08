Wolgaster Kulturnacht zieht hunderte Gäste in die historische Innenstadt

Wolgast

Endlich wieder Leben in der Innenstadt von Wolgast! Nach der langen Corona-Pause nutzten viele Einheimische und Gäste wieder das kulturelle Angebot im Herzen der Herzogstadt. Hunderte kamen in die Stadt, um bei der diesjährigen Kulturnacht dabei zu sein. Sie stand unter dem Motto „Mittelalter, Romantik, Moderne“.

Das Städtchen am Peenestrom präsentierte sich also mit Einblicken in seine bewegte Historie ab dem 12. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Als einstige Residenzstadt des Herzogtums Pommern-Wolgast, See- und Hafenstadt, Geburtsort von Philipp Otto Runge und somit Wiege der Romantik und als florierende Industriestadt mit autarken Versorgungsstrukturen hatte und hatte Wolgast einiges zu bieten.

Die Führungen durch die Stadt wurden sehr gut angenommen. Quelle: Tilo Wallrodt

Unter anderem wurden mehrmals am Abend Führungen durch die Innenstadt angeboten. Auf dem Programm stand Wissenswertes über Baukunst, bedeutende Persönlichkeiten, wirtschaftliche Erfolge, Niedergang und Wiederaufbau. Die Spielleute „Tancredo“ begleiteten die spannende Tour durch die Romantikstadt Gästeschar mit mittelalterlichen Liedern und Späßen durch die Wolgaster Gassen.

Geöffnet waren unter anderem das Stadtmuseum Kaffeemühle mit Einblicken in dessen reichen Fundus und die Sonderausstellung „Pipeline: Archäologie“, Runges Geburtshaus in der Kronwiekstraße mit einer Sonderschau zum 125. Jubiläum des Inselmalers Otto Niemeyer-Holstein und das 131 Jahre alte, im Stadthafen festliegende Eisenbahnfährschiff „Stralsund“ als einziges seiner Art in Europa.

Viele Gäste freuten sich, mal wieder andere Gesichter zu sehen. Nach der langen Corona-Pause sehnten sich die Menschen nach Kultur, Musik und Unterhaltung. Quelle: Tilo Wallrodt

Den Abschluss der Wolgaster Kulturnacht bildete eine Feuershow, die viel mit Applaus honoriert wurde.

Von Tilo Wallrodt