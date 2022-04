Wolgast

Der Wolgaster Lions Club „Philipp Otto Runge“ unterstützt die Spendenaktion für 40 Pflegekinder aus der Ukraine, die in Wolgasts Partnerstadt Karlino zusammen mit hunderten anderen Geflüchteten Aufnahme gefunden haben. Die Kinder und ihre Betreuer sind im dortigen SOS-Kinderdorf untergekommen.

Die Kinder und auch die Betreuer hatten zumeist nichts außer einem Rucksack mit etwas Wechselkleidung und ihren Papieren bei sich. Viele der 40 Kinder sind noch recht klein. Und der zur Verfügung stehende Satz von 40 Zloty pro Tag reicht nicht aus, um die Geflüchteten mit allem Nötigen zu versorgen.

Aus diesem Grund hat Karlinos Bürgermeister an Stefan Weigler, seinen Amtskollegen in Wolgast geschrieben und um Unterstützung gebeten. Gebraucht wird so ziemlich alles: Von Windeln, Decken, Schlafsäcken, Federbetten und Medikamenten über Schulmaterial und Schultaschen bis hin zu Kinderwagen und Spielsachen muss alles beschafft werden.

Der Präsident des Wolgaster Lions Club Ingo Lupp (l.) und Sekretär Maik Clemann freuen sich, erneut mit einer Spende Gutes tun zu können. Quelle: Cornelia Meerkatz

Hilfsgüter werden in Wolgast gekauft

Die Lions hatten sofortige Unterstützung zugesagt und über ihren Förderverein ein Spendenkonto eingerichtet. Auch zahlreiche Wolgaster Einwohner haben mittlerweile schon gespendet. Der aktuelle Spendenstand beträgt 2055 Euro. Aus diesem Anlass haben sich die Mitglieder des Lions Clubs verständigt und geben weitere 4000 Euro dazu. „Für das Geld werden ausschließlich gewünschte Sachmittel gekauft – und zwar hier vor Ort“, betont Lions Präsident Ingo Lupp. Auch einige Unternehmen haben angekündigt, in den nächsten Tagen eine Spende zu überweisen.

Die Wolgaster Wowi stellt den Lkw zur Verfügung, mit dem nach Ostern die Spenden nach Karlino gebracht werden. Bei der Beschaffung der Waren ist der Famila-Markt mit großzügigen Rabatten behilflich. „Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung und danken auch ganz herzlich den zahlreichen Einzelspendern“, sagt Bürgermeister Stefan Weigler.

Wer sich noch an der Spendenaktion für die ukrainischen Pflegekinder beteiligen möchte:

Empfänger: Lions Club Wolgast Förderverein e. V.

IBAN DE32 1506 1638 0201 0060 61 Volksbank Vorpommern

Empfänger: Lions Förderverein e. V. Wolgast

Von Cornelia Meerkatz