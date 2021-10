Wolgast

Es ist ein lukrativer Auftrag mit Langzeitwirkung: Die Hadrian GmbH & Co. Metall- und Kunststofftechnik KG in Wolgast beteiligt sich aktuell an der Ausschreibung des Landes Berlin-Brandenburg für den Bau der neuen Berliner S- und U-Bahn-Flotte. „Im Januar/Februar 2022 soll der Bau einer Vorserie mit bis zu sechs Zügen starten“, informiert Geschäftsführer Frank Dannenberg. „Ende 2022/Anfang 2023 soll dann die Fertigung der großen Serie beginnen. Der Auftrag läuft mindestens bis zum Jahr 2032.“

Kooperation mit Stadler und Siemens

Hauptauftragnehmer sind das Unternehmen Stadler in der Schweiz und der Münchener Industriekonzern Siemens, mit denen die Wolgaster Metallbauer seit vielen Jahren im Schienenfahrzeugbau erfolgreich kooperieren. Die Hadrianer produzieren Baugruppen und Einzelteile für unterschiedlichste Bauprojekte. Aktuell entstehen im hiesigen Betrieb zum Beispiel komplette Innentreppen inklusive Bodenbeläge für Doppelstockzüge, die später im Raum Augsburg verkehren werden.

Dirk Lange aus Bansin bearbeitet Innentreppen, die für Doppelstockzüge unter anderem für den Einsatz in Augsburg bestimmt sind. Quelle: Tom Schröter

„Wir liefern Komponenten und Teile für insgesamt 30 bis 40 Kunden, die ihrerseits den Auftrag zum Bau großer Zug-Baugruppen erhalten haben und Subunternehmen als Zulieferer brauchen“, erläutert Dannenberg. Beteiligt sind die Fachleute aus Wolgast somit unter anderem am Bau moderner Fahrzeuge des Typs Stadler Flirt für die S-Bahn Hannover sowie an Zügen des Typs Stadler Kiss.

„Diese Batteriekästen liefern wir an unseren Auftraggeber Stadler in der Schweiz“, informiert Prokurist Daniel Mertin. Quelle: Tom Schröter

Auch die Triebwagenzüge Siemens Desiro HC, die teils für die Eisenbahnnetze im Netz Elbe-Spree, teils im Netz Rheintal, aber auch für die Israel Railways und deren Bahnstrecke Tel Aviv – Jerusalem bestimmt sind, verkehren mit in Wolgast gefertigten Baugruppen. Zudem profitiert die Hadrian GmbH vom 3-Milliarden-Dollar-Auftrag von Siemens, der in Ägypten den Aufbau eines elektrischen Eisenbahnnetzes mit ICE-3- und Regionalzügen beinhaltet. Die Rede ist auch vom „Suezkanal auf Schienen“. Weitere ICE-3-Züge entstehen zur Ertüchtigung der russischen Eisenbahnflotte.

Neue Schweißroboter bereichern den Technikpark

Um die an Auftragnehmer in dieser Branche gestellten hohen Qualitätsanforderungen zu erfüllen und möglichst effektiv zu arbeiten, setzen die Hadrianer auf modernste Technik. Vor etwa sechs Wochen wurden beispielsweise ein 7-Achs- sowie ein 3-Achs-Schweißroboter im Gesamtwert von rund 500 000 Euro angeschafft. „Mit diesen Robotern können komplexe Schweißbaugruppen, bevorzugt mit mittleren und höheren Stückzahlen, hergestellt werden“, erklärt Prokurist Daniel Mertin.

Horiet Do (22) aus Wolgast stammt aus Vietnam, ist Konstruktionsmechaniker-Azubi im zweiten Lehrjahr und bedient die Kantmaschine. Quelle: Tom Schröter

Die gegenwärtig 94 Beschäftigten der Hadrian GmbH arbeiten im 3-Schicht-System. Daran änderte auch der Brand nichts, der am 1. Februar in der Werkhalle 1 in einer Filteranlage ausgebrochen war, die zur Absauganlage der Schweißtechnik gehört. Der Sachschaden betrug rund 500 000 Euro. „Der Produktionsablauf wurde damals kaum gestört. Die Reparatur erfolgte bis Mai, wobei wir den Bereich in diesem Zusammenhang gleich auf einen modernen Stand gebracht haben“, so Geschäftsführer Dannenberg.

Corona-Pandemie bislang gut überstanden

Auch die Corona-Zeit habe der Betrieb bisher relativ unbeschadet überstanden. „Wir hatten von Vertretern anderer Firmen keinen Besuch mehr, stattdessen haben wir mit unseren Auftraggebern per Videokonferenzen kommuniziert. Wir haben praktisch wie in einer Blase gearbeitet“, erläutert Dannenberg.

Auch Mitarbeiter des Pommerschen Diakonischen Vereins Züssow arbeiten bei Hadrian: Im Bild Marvin Günther (links) und Andreas Wussow am Einpressautomaten. Quelle: Tom Schröter

„Außerdem hatten wir kaum Corona-Fälle und Mitarbeiter haben das Impfangebot der Stadt genutzt.“ Hinzu sei gekommen, dass die Firma Sichert, die für Telekom Verteilerstationen für schnelles Internet baut und in Wolgast dafür Teile bestellt, die Hadrian GmbH als systemrelevanten Zulieferer für Infrastruktur deklarieren ließ. „Dadurch“, so Dannenberg, „hatten unsere Mitarbeiter Anspruch auf die Betreuung ihrer Kinder in Kitas und Schulen, was auch recht gut funktionierte. Nur hat der Umstand, dass in den einzelnen Ämtern der Region überall andere Regelungen galten, hat zu viel Bürokratie geführt, was die ganze Sache etwas erschwert hat.“

Von Tom Schröter