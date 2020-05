Wolgast

Die Wolgaster Hadrian GmbH & Co. Metall- und Kunststofftechnik KG sucht dringend Fachkräfte. „Um die Aufträge unserer Großkunden auch weiterhin termingerecht abarbeiten zu können, benötigen wir unter anderem Maschinenbediener, Schlosser und Personal im Bereich Montage“, sagt Geschäftsführer Frank Dannenberg.

Der im Gewerbegebiet Am Fuchsberg ansässige Metallbaubetrieb hat mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen. Aber anders als etwa in der Tourismusbranche, die durch die Pandemie aktuell völlig zum Erliegen gekommen ist, stapelt sich bei den Hadrianern die Arbeit. Der Grund: Längst nicht alle 90 Mitarbeiter stehen zurzeit zur Verfügung.

Dirk Lange komplettiert Sitzunterkonstruktionen für Personenzüge des Herstellers Stadler. Quelle: Tom Schröter

Kommunen lassen Notbetreuung nicht gelten

„Zehn bis 15 Leute müssen, da Kitas und Schulen noch immer geschlossen sind, ihre Kinder zu Hause betreuen und fallen deshalb aus“, erklärt Dannenberg. Daran ändere auch nichts, dass der Wolgaster Betrieb als „systemrelevanter Zulieferer“, eingestuft sei, die Angestellten somit Anspruch auf eine Notbetreuung ihrer Kinder hätten. „Die meisten Kommunen lassen dies nicht gelten“, sagt Dannenberg.

Hinzu komme, dass von den zwölf polnischen Arbeitnehmern nach vierwöchiger Quarantäne in der Heimat erst acht seit Kurzem wieder im Betrieb seien. Und: Auch die etwa 30 Kolleginnen und Kollegen der vom Züssower Diakonieverein betriebenen Behindertenwerkstatt, die in die Produktion integriert ist, hätten wegen Corona vier Wochen lang pausiert. „Erst seit Mitte voriger Woche“, so schildert der Geschäftsführer, „ist wieder eine Notbesetzung da.“

Eng gestrickte Lieferverträge

Bekanntlich sind die Wolgaster Metallbauer hauptsächlich für den Schienenfahrzeugbau tätig. Unter ihren Händen entstehen für neue Waggons benötigte Einzelteile, Baugruppen und Module. „Anders als bei den Autobauern ist bei unseren Großkunden, wie Siemens, Bombardier oder Stadler, die Welt noch in Ordnung, weil dort gerade mehrere neue Projekte anlaufen“, berichtet Dannenberg. „In den ersten Wochen war das Verständnis für Corona noch groß, aber dies hat sich inzwischen gewandelt. Die Kunden pochen jetzt auf die vereinbarten Liefertermine.“

Michelle Stahnke montiert für eine Stockholmer U-Bahn bestimmte Notleitern, die am gleichen Tag noch nach Schweden geliefert werden müssen. Quelle: Tom Schröter

Darüber hinaus träfen Bauzeichnungen neuerdings oft verspätet bei den Metallbauern ein, da viele Mitarbeiter der Auftraggeber im Homeoffice arbeiteten und die Projektierung daher mehr Zeit als sonst in Anspruch nehme. Die zeitlich sehr eng gestrickten Lieferverträge für die fertigen Teile und Montagen seien trotzdem einzuhalten. „Mit Umstrukturierungen haben wir versucht, den Ausfall von Mitarbeitern zu kompensieren“, betont Prokurist Daniel Mertin. „So haben wir zum Beispiel für 14 Tage unsere Büros geschlossen und die Mitarbeiter mit in die Produktion geschickt, um zum Beispiel im Bereich Montage zu helfen.“

An Arbeit herrscht kein Mangel

Zur Sicherung der Aufträge müsse sich der Betrieb trotzdem personell verstärken. „Ich denke, dass es in unserer Region noch geeignete Leute gibt, die einen Beruf im Metallbereich erlernt haben, aber heute zum Beispiel in der Hotellerie beschäftigt sind, wo die Zukunft momentan ungewiss ist“, so Dannenberg. Bei den Wolgaster Metallbauern herrsche an Arbeit kein Mangel. „Es ist wichtig, dass wir unsere Lieferverträge erfüllen. Sonst suchen sich unsere Großkunden für den nächsten Auftrag andere Lieferanten aus.“

Bringt Aluminium-Profile an einer CNC-Fräse in Form: Zerspanungstechniker Tomy Liesener. Quelle: Tom Schröter

Im Wolgaster Betrieb entstehen gegenwärtig komplexe Baugruppen und -teile unter anderem für den Rhein-Ruhr-Express RXX, die neue Berliner S-Bahn, die U-Bahn in Stockholm (Projekt C30) und den ICE4. Auch Baugruppen für zum Beispiel Werkzeugmaschinen verlassen die an der Nexöer Straße befindlichen Werkhallen.

Von Tom Schröter