Wolgast

Eigentlich sollte die neue Werkhalle der Hadrian GmbH & Co. Metall- und Kunststofftechnik KG im Wolgaster Gewerbegebiet Am Fuchsberg schon Ende Oktober bezogen werden. „Doch im Unterbeton haben sich Risse gezeigt, für die erst eine geeignete Sanierungsstrategie entwickelt werden musste“, berichtet Hadrian-Geschäftsführer Frank Dannenberg. Neuer Umzugstermin sei nun der Februar 2020.

Die neue Halle mit einer Grundfläche von rund 3500 Quadratmetern wird dringend benötigt. Denn: Die Erweiterung der Kapazitäten in Wolgast gehe mit einer hohen Erwartungshaltung der auftraggebenden Kunden einher, sagt Dannenberg. „Da ist es umso trauriger, dass wir mit unserer Investition drei bis vier Monate im Rückstand sind.“

Gesamtinvestition beträgt 4,7 Millionen Euro

Im Neubaukomplex – die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf etwa 4,7 Millionen Euro – soll der Zerspanungsbereich zusammengeführt werden mit dem Ziel, die Fertigungsabläufe so effektiv wie möglich zu gestalten. 1,407 Millionen Euro stellten der Bund und das Land MV zur Verfügung, wobei das Geld sowohl in den Hallenbau als auch in die Anschaffung neuer Maschinen fließt. Konkret profitiert der Betrieb vom Fonds der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“.

In diesen Silos wird der Strahlsand gelagert, der in den beiden zum Neubaukomplex gehörenden Strahlkabinen benötigt wird. Quelle: Tom Schröter

Hochmoderne Dreh- und Fräsmaschinen und computergesteuerte Bearbeitungszentren für Metall und Kunststoff werden in der neuen Halle aufgestellt. Zur erweiterten Betriebsstätte gehören zudem zwei Strahlkabinen und die dazugehörigen Einrichtungen. Im Gegenzug sollen im angestammten Hallenbereich die Lackierung und die Montagearbeitsplätze erweitert und auch die Fertigungsstrecke vergrößert werden. „Im kommenden Jahr“, so verkündet Dannenberg, „werden wir hier noch einmal zwischen 500 000 und 1 Million Euro investieren.“

Gewünschte Baugruppen werden immer komplexer

Die Wolgaster Metallbauer, die hauptsächlich für den Schienenfahrzeugbau tätig sind, stellen sich auf veränderte Kundenwünsche ein. „Unsere Kunden, wie Siemens, Bombardier und Stadler, geben bei uns zunehmend fertige Module in Auftrag, die dann später in den Montagezentren eingebaut werden“, erklärt der Geschäftsführer. In dem aktuell 90 Mitarbeiter zählenden Wolgaster Betrieb entstehen gegenwärtig komplexe Baugruppen und -teile unter anderem für den Rhein-Ruhr-Express RXX, die neue Berliner S-Bahn, die U-Bahn in Stockholm (Projekt C30) und den ICE4; allein die ICE4-Flotte soll einmal 300 Züge mit über 1200 Waggons umfassen. Auch Baugruppen für zum Beispiel Werkzeugmaschinen verlassen den Metallbaubetrieb an der Nexöer Straße.

Mitarbeiter der Sauziner Firma Franz-Transporte modellierten das Außengelände und brachten einige Bäume wieder an ihren angestammten Standort. Quelle: Tom Schröter

Die Auftragslage ist laut Frank Dannenberg sehr gut. „Aber unser Wachstum wird durch den Fachkräftemangel begrenzt“, betont er. Stets sei die Hadrian GmbH auf der Suche nach versierten Zerspanern, Schlossern und CNC-Maschinenbedienern. „Wir leben auch von Facharbeitern, die zeitweise außerhalb von MV gearbeitet haben und nach Wolgast zurückkehren, weil sie hier heimisch sind und sich in unserer Region wohlfühlen“, schildert Dannenberg. Das Durchschnittsalter der Belegschaft betrage derzeit etwa 40 Jahre. „Wir haben eine ganze Reihe von Kollegen, die 55 Jahre und älter sind und in absehbarer Zeit in Rente gehen. Da geht uns viel Know-how verloren. Aber dieses Problem teilen wir ja praktisch mit allen Arbeitgebern.“

Von Tom Schröter