Zarnitz/Hohendorf

Eigentlich müssten sich die Milchbauern freuen: Der Preis für ihr Produkt ist seit gut einem Jahr im Steigen begriffen. „Aktuell bekommen wir pro Liter Milch 42 Cent“, berichtet Bernard Kowolik, Geschäftsführer der Peeneland Agrar GmbH in Hohendorf. Dies war nicht immer so. Zum Vergleich: 2016 war der Milchpreis unter die 20-Cent-Marke gefallen und Peeneland musste sich mit ruinösen 18 Cent pro Liter begnügen. Viele Milchbauern – auch in Vorpommern – mussten ihre Produktion mittlerweile einstellen.

Nun sind die Einnahmen wieder gestiegen, doch Kowolik macht sich trotzdem Sorgen. „Inzwischen ist der Preis für Kraftfutter so hoch, dass auch ein Erlös von 42 Cent pro Liter Milch nicht ausreicht, um die Produktionskosten zu decken“, sagt der Hohendorfer. Peeneland habe zum Glück rechtzeitig vorgesorgt und schon im August 2021, als der Preis „noch annehmbar“ gewesen sei, Kaufverträge für Kraftfutter mit dem Wolgaster Landhandel ATR abgeschlossen.

Peeneland-Mitarbeiter Lars Kämmer beschickt den selbstfahrenden Mischwagen mit Futter für die Milchkühe. Quelle: Tom Schröter

Inzwischen sei der Kraftfutter-Preis im Vergleich zu 2020 auf das Zweieinhalbfache gestiegen – eine Entwicklung, die im Wesentlichen mit dem Krieg in der Ukraine zu tun habe. Denn: „Russland und die Ukraine sind die Hauptlieferanten für zum Beispiel gentechnikfreien Rapsexpeller und Soja, die wichtige Futterbestandteile sind. Und ob diese nun weiter zur Verfügung stehen, ist noch nicht klar“, sagt Kowolik. Ein wegen der Invasion in der Ukraine zu erwartender Ernteausfall und somit ein Ausbleiben der Rohstoffimporte sei innerhalb Deutschlands nicht zu kompensieren.

„Wir hoffen, dass Frieden einzieht“

Peeneland habe sich jene Kraftfuttermengen, die bis August dieses Jahres für die etwa 1150 im Zarnitzer Melkzentrum gehaltenen Hochleistungsrinder benötigt werden, vertraglich gesichert. Für die Zeit danach wagt der Geschäftsführer noch keine Prognose. Er sagt nur so viel: „Wir hoffen, dass so schnell wie möglich Frieden in der Ukraine einzieht und man zur Normalität zurückkehrt.“ Das Grundfutter für die Milchkühe produziert Peeneland unterdessen auf den eigenen Flächen entlang des Peenestroms.

„In solchen Zeiten wie jetzt zeigt sich, wie wichtig die Selbstversorgung eines Landes mit Lebensmitteln ist“, meint Junior-Geschäftsführer Philipp Kowolik auch mit Blick auf die Milchproduktion. Man dürfe sich nicht zu sehr vom Ausland abhängig machen. Eine funktionierende lokale Kreislaufwirtschaft sei hierfür ein wirksames Mittel.

Blick in die Kinderstube des Peeneland-Melkzentrums in Zarnitz bei Hohendorf. Quelle: Tom Schröter

Steigt plötzlich im Wert: Rindergülle

Auch wichtiger Dünger kommt normalerweise aus der Ukraine. Peeneland braucht für seine Pflanzenkulturen pro Jahr rund 1400 Tonnen Stickstoffdünger etwa in Form von Kalkammonsalpeter und Harnstoff. „Hier ist der Preis in kürzester Zeit auf das Vierfache gestiegen. Eine Tonne Harnstoff kostet jetzt schon 1200 Euro“, sagt Bernhard Kowolik, der deshalb auch von einer starken Verteuerung des geernteten Getreides ausgeht.

Ein kleiner Trost: Die viel gescholtene stickstoffreiche Rindergülle und der Rindermist, die im Zarnitzer Melkzentrum reichlich anfallen, stiegen angesichts explodierender Preise für Kunstdünger plötzlich im Wert.

Einige Zarnitzer Milchkühe bringen es auf eine Lebensleistung von über 100 000 Liter Milch. Quelle: Tom Schröter

„Zurzeit warten wir außerdem auf Regen“, betont der Seniorchef. Noch habe die seit Wochen anhaltende Trockenheit den vorhandenen Kulturen, wie Winterweizen, -gerste, -roggen und Raps nicht geschadet. Auch Frostschäden seien in dem milden Winter ausgeblieben. „Aber“, so verdeutlicht Bernard Kowolik, „die komplette Sommerung mit Sommergetreide, Mais, Erbsen und Lupinen braucht nach der Aussaat unbedingt Wasser, um sich gut entwickeln zu können.“

Von Tom Schröter