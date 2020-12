Wolgaster Museen bereiten künstlerisches Jahr 2021 vor

Wolgast

Wegen des aktuellen Lockdowns sind die Wolgaster Museen derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen. Doch hinter den Kulissen geht der Betrieb weiter. „Wir nutzen jetzt die Zeit zum Beispiel, um unseren Fotobestand zu digitalisieren und zu inventarisieren“, berichtet Leiter Stefan Rahde. „In einem nächsten Schritt wollen wir uns alten Postkarten und losen Fotosammlungen widmen, die wir von Privatpersonen bekommen haben.“ Auch zählen zum Museumsbestand etliche historische Fotoplatten mit Wolgaster Ansichten, die ebenfalls eingescannt werden sollen.

„Unser Ziel ist es, eine suchfähige Datenbank mit einer geeigneten Verschlagwortung zu erstellen, so dass die gewünschten Fotos später möglichst schnell zu finden sind“, so Rahde. Drei Schülerpraktikanten und Philipp Porebski, der an der Greifswalder Uni Geschichte und Geografie studiert, halfen beziehungsweise helfen bei der aufwendigen Arbeit.

Exponate-Sammlung aus 65 Jahren

„Unser Museum Kaffeemühle beherbergt eine in 65 Jahren gewachsene Sammlung mit einer Vielzahl sehr schöner Exponate“, erklärt der Leiter, der die Art der Präsentation der Stücke modernisieren möchte. Hierzu wurde das Seemannszimmer als Zwischendepot hergerichtet, in dem zunächst alle Materialien einzeln nacheinander gründlich begutachtet und beschrieben und auch die jeweilige Provenienz dokumentiert werden.

Dieses Bild des Malers Otto Niemeyer-Holstein (1896–1984), das den Schmollensee auf der Insel Usedom zeigt, gehört zum Bestand des Wolgaster Museums. Im Mai soll dem Inselmaler eine Ausstellung im hiesigen Runge-Haus gewidmet werden. Quelle: Tom Schröter

Auf bessere Zeiten hoffend, haben das Museumsteam und engagierte Wolgaster Vereine auch bereits einen Veranstaltungsplan für 2021 aufgestellt. Wenn die Corona-Einschränkungen wieder gelockert sind, soll im April/Mai die neue Saison eröffnet werden. Dabei und am Internationalen Museumstag unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken“ am 16. Mai soll die Ausstellung zur Pipeline-Archäologie, die Mitte Juni dieses Jahres in Wolgast eröffnet wurde, nochmals im Mittelpunkt stehen.

„Ansonsten wird 2021 bei uns ein eher künstlerisches Jahr“, sagt Rahde. Bereits am 1. Mai steht im Runge-Haus in der Kronwiekstraße die Vernissage „125 Jahre Otto Niemeyer-Holstein“ auf dem Programm. Bis zum 1. August sollen in Runges Geburtshaus Werke des bekannten Künstlers zu sehen sein und gleichzeitig für einen Besuch in dessen Atelier in Lüttenort bei Koserow auf Usedom geworben werden.

Galerieausstellung des Kunsthauses Meyer

In Vorbereitung sind überdies der „Tag der Backsteingotik“ am 19. Juni in der St.-Gertrud-Kapelle auf dem Alten Friedhof an der Feldstraße, die Wolgaster Kulturnacht am 14. August sowie der Tag des offenen Denkmals „Sein und Schein“ am 12. September. Ebenfalls am 14. August ist im Runge-Haus die Eröffnung der Galerieausstellung mit Exponaten des Zinnowitzer Kunsthauses Meyer geplant, wobei die Familie Meyer auch den musikalischen Part der Vernissage übernehmen möchte.

Im nächsten Jahr wäre der Wolgaster Maler Roland Spiegel (1936–2020) 85 Jahre alt geworden. Mit einer Ausstellung soll an das Schaffen des Künstlers erinnert werden. Quelle: Tom Schröter

„Am 16. Oktober wollen wir dann unseren 3. Manufakturtag nachholen, der in diesem Jahr coronabedingt ausfallen musste“, informiert Stefan Rahde weiter. An diesem Tag soll sich die Kaffeemühle wiederum in eine große Werkstatt von Handwerkern unterschiedlicher Couleur verwandeln – unter anderem mit Korbflechterin, Schuster, Papierschöpfern und Steinschlägern.

Künstlerisch geht es im Oktober weiter, wenn am 2. Oktober im Museum eine Schau mit Werken aus dem Nachlass des in diesem Jahr verstorbenen Wolgaster Malers Roland Spiegel (1936–2020) eröffnet wird. Mit dieser Ausstellung soll an das umfangreiche Wirken des Künstlers erinnert werden, der im nächsten Jahr seinen 85. Geburtstag gefeiert hätte. Mit der Weihnachtsausstellung vom 28. November 2021 bis 10. Januar 2022 soll die Museumssaison ausklingen.

Corona drückt 2020 Besucherzahl im Museum

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Besucherbilanz. Von Mai bis Oktober 2020 wurden im Museum lediglich 2530 Besucher (2019: 3521 Gäste) gezählt. „Dabei muss man aber berücksichtigen“, so betont der Leiter, „dass wir 2019 im Stadtmuseum 1735 Besucher in Sonderveranstaltungen begrüßen konnten.“ Museumstage, Kulturnacht und Manufakturtag fielen 2020 jedoch Corona zum Opfer.

Im Runge-Haus zählte das Museumsteam 1864 Gäste (2019: 1822 Besucher). 1010 Interessierte fanden sich in der St.-Gertrud-Kapelle ein, deren Öffnungszeiten der Förderverein immer montags und donnerstags absicherte.

Von Tom Schröter