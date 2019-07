Wolgast

Der Wolgaster Museumsleiter Stefan Rahde plant im Zeitraum vom 19. Juli bis zum 31. Oktober eine kleine Spielzeugschau im Stadtmuseum Kaffeemühle. Zwar birgt der Museumsfundus durchaus schöne eigene Bestände an Spielzeug, dennoch startet der Leiter einen öffentlichen Aufruf an die Wolgaster mit dem Thema: „ Spielzeug! Eine kleine Geschichte des Spielens“.

Für das Gelingen der Schau werden die Wolgaster gebeten, ihre kleinen Kostbarkeiten als Leihgabe zur Verfügung zu stellen. „Ob Spielzeugauto, Puppenwagen oder Schaukelpferd – melden Sie sich bis zum 12. Juli im Museum; entweder telefonisch unter 03836/203041 oder persönlich während der Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr und am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 16 Uhr“, so Rahde.

Altes Spielzeug weckt in vielen Menschen nostalgische Gefühle. Erinnerungen an die eigene Kindheit, an Geburtstage oder Weihnachtsfeste, die renovierte Puppenstube oder die neue Modelleisenbahn werden wieder lebendig. Und es soll eine Ausstellung zum Mitmachen sein: Neben der Besichtigung der historischen Spielzeuge und einer kleinen Geschichte des Spielens bietet die Schau Mitmachangebote für Ferienkinder und Junggebliebene. „Vom 24. Juli bis zum 21. August suchen wir jeden Mittwoch Mitspieler für Gesellschaftsspiele in der Kaffeemühle“, verkündet der Leiter weiter. „Dank Retrowelle gefragter denn je: In der Ausstellung kann an Unterhaltungsklassikern der 1980-er Jahre, einem Flipperautomaten und einer Heimvideospielkonsole gespielt werden.“

Tom Schröter