Ahlbeck/Wolgast

Die Musikschulband „X5“ nahm jetzt im neu eröffneten Tonstudio „Sound Save Records“ in Ahlbeck mehrere eigene Songs auf. Label-Inhaber und Aufnahmespezialist Claas Ulbrich bot den Jugendlichen dafür professionelle Bedingungen.

Thilo Holz zeigte sich als Leiter der Musikschulband im Nachhinein erstaunt, wie nervenstark Alexander Jarling (E-Bassgitarre), Jonas Fubel (E-Gitarre) und Zoe Ulrich, Urheberin sowie Sängerin der drei Titel, sich während der Aufnahmen präsentierten. Aufgrund einer Erkrankung der Keyboarderin und Backgroundsängerin Christin Wanke sowie der Verhinderung des Schlagzeugers Maynard Stein konnten sich Studiobesitzer und Keyboarder Claas Ulbrich durch Schlagzeug-Programmierungen und Keyboards sowie Bandleiter Thilo Holz durch Backgroundgesang und zusätzliche Gitarren in den Aufnahmen verewigen.

An dieser Stelle sei dem Förderverein der Kreismusikschule Wolgast-Anklam herzlich gedankt, der diesen unvergesslichen Studiotag ermöglichte. Zu hören sind „X5“ am 18. Mai im Karlshagener Jugend- und Vereinshaus sowie am 25. Mai gegen 18 Uhr im Vorprogramm des Konzertes mit Christina Stürmer im Rahmen der Veranstaltung „Du bist Wolgast!“ an der Wolgaster Hufelandstraße Die fertigen Aufnahmen finden sich bald auf der Internetseite der Kreismusikschule Wolgast-Anklam unter der Rubrik „Projekte“.

Tom Schröter