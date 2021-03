Wolgast

Die Kreismusikschule Wolgast-Anklam erweitert ihr Unterrichtsangebot. Denn: Mit Sati-Noah Jimenez stieß jetzt ein neuer Lehrer zum Kollegium, von dem sich interessierte Schüler im Violoncello- und Kontrabass-Spiel ausbilden lassen können.

Der gebürtige Bolivianer lebt seit Oktober 2015 in Deutschland, wo er zunächst Privatunterricht bei Prof. Manuel Fischer-Dieskau in Mainz genommen hat. Anschließend wechselte der heute 27-Jährige an die Rostocker Hochschule für Musik und Theater, wo er inzwischen im achten Semester im Fach Violoncello studiert und aktuell in den Prüfungsvorbereitungen steckt. Parallel dazu arbeitete er an der Städtischen Musikschule in Greifswald als Vertretungslehrer.

„Ich stamme aus einer musikalischen Familie“, erzählt Sati-Noah Jimenez. „Mein Großvater und mein Vater sind in Südamerika bekannte Komponisten.“ Zweimal pro Woche kommt nun der junge Lehrer, der in Rostock wohnt, nach Wolgast, um für seine Schüler da zu sein.

Hofft, dass der Präsenzunterricht möglichst bald wieder starten kann: Musiklehrer Sati-Noah Jimenez. Quelle: Tom Schröter

Schulleiterin Marika Guddat freut sich über den Neuzugang: „Unser früherer Leiter Martin Braun, der 2020 verstorben ist, hatte als Honorarkraft Cello unterrichtet. Seine fünf Schüler wollen die Ausbildung jetzt mit dem neuen Lehrer fortsetzen.“ Vier Celli verschiedener Größen stehen den Eleven zur Verfügung. Mit dem Unterricht im Fach Kontrabass betritt die Schule Neuland: „Durch Mund-zu-Mund-Propaganda haben sich auch für dieses Instrument schon zwei interessierte Schüler gemeldet.“

„Der Start als Lehrer ist für Herrn Jimenez mitten in der Corona-Krise sehr ungünstig“, bedauert die Schulleiterin. „Wer ein Instrument neu erlernt – egal ob Kontrabass, Flöte, Trompete, oder Klavier –, braucht dafür den direkten Kontakt zu seinem Lehrer. Da ist es wichtig, dass man sich persönlich kennt. Es geht um Gestik, um schnelle Hinweise während des Spielens. Schon ein Instrument zu stimmen, ist für einen Laien ohne Hilfe ein Unding.“

„Niemand weiß, wie die Pandemie weiter verläuft, aber ich will optimistisch bleiben“, erklärt der sympathische junge Musiker, der auch theoretischen Stoff vermittelt. „Schüler, die ein Instrumentalfach belegen, haben Anspruch auf dieses Angebot, das sich früher ‚Notenlehre‘ nannte“, erläutert Marika Guddat. „Hier erfahren die Schüler zum Beispiel Näheres über Rhythmus, Melodiediktate oder den Aufbau einer Sonate und sie lernen, was ein Oratorium und was ein vierstimmiger Satz ist.“

75 Prozent der Schüler im Online-Unterricht

Aufgrund der Corona-Einschränkungen ist die Musikschule an der Wolgaster Bahnhofstraße nach wie vor geschlossen. „Die Schüler erhalten digitalen Unterricht über Skype, Whatsapp oder Zoom, sofern dafür die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Die Lehrer sind hierzu mit iPad-Geräten versorgt“, schildert die Schulleiterin. „Ich denke, dass wir derzeit etwa 75 Prozent der Schüler im Einzelunterricht erreichen. Manche sitzen schon in Positur, wenn der Unterricht beginnt. Andere packen dann erst noch in Ruhe aus.“

Marika Guddat, Leiterin der Kreismusikschule Wolgast-Anklam Quelle: Tom Schröter

Der Tanzunterricht und die musikalische Früherziehung müssten naturgemäß leider ausfallen. Mit Blick auf die Früherziehung ist dies umso bedauerlicher, da die Schule darauf angewiesen ist, musikalischen Nachwuchs zu gewinnen.

Um trotz der misslichen Situation die Neugier der Kinder zu wecken, werden seit voriger Woche via Internet Videos verschickt, auf denen wochenweise ein bestimmtes Instrument kindgerecht vorgestellt wird. „Die Videos wurden von meinen Kollegen in der Musikschule aufgenommen, wobei uns Anke Radlof von der Kreisverwaltung professionelle Hilfe geleistet hat“, berichtet Marika Guddat. „Außerdem konnten wir Clemens Kolkwitz dafür gewinnen, kinderfreundliche Arbeitsblätter zum Ausmalen zu zeichnen, die wir online verschicken.“

All dies seien nur Trostpflaster in dieser komplizierten Zeit. „Ich hoffe, dass ab Mai wieder der Präsenzunterricht starten kann und alle interessierten Kinder, wie in den Vorjahren, Schnupperstunden mit ihrem Lieblingsinstrument bei uns nehmen können“, so die Leiterin. Digitalunterricht sieht Marika Guddat allenfalls als eine Notlösung an. „Musik machen bedeutet, gemeinsam zu agieren. Die Zukunft in der Musikschule ist der Präsenzunterricht.“

