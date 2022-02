Wolgast/Anklam

Der erste Videowettbewerb des Regionalwettbewerbes „Jugend musiziert“ in der Region Nordost endete für die Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule Wolgast-Anklam erfolgreich. Wie Schulleiterin Marika Guddat mitteilt, gab es einmal die Höchstpunktzahl von 25 Punkten für die Geigerin Elli Giulietta Brehme. Die eingeschickten Videos der jungen Musiker sind von einer fachmännischen Jury begutachtet und bewertet worden.

Vier Mal sind 24 Punkte vergeben worden – für Lara Sayaka Backhaus und Lioba Morkel – beide an der Violine, Mizzi Schiller an der Klarinette im Duo mit Josefine Schwiewe aus Greifswald und für Joe Schröder auf dem Akkordeon. Alle 21 Teilnehmende des Wettbewerbs aus der Musikschule wurden mit einem 1. Preis bedacht.

„Dies wäre aber nicht möglich ohne das pädagogische Geschick, das große Engagement und die Einsatzbereitschaft der Musikpädagogen“, sagt die Musikschulleiterin. „Großer Dank geht an die Musikpädagogen Karola Baltsch, Yumiko Nakajima Backhaus, Jörn Backhaus, Sergej Ernst, Annerose Kolkwitz, Andrea Neye, Agnes Rabast, Maren Roederer, Elvina Zeynalova und Marina Zorn für die sehr gute Vorbereitung der Schüler auf diesen Wettbewerb.“

In Vorbereitung auf den Landeswettbewerb am Ende März in Stralsund, mit großer Hoffnung auf einen Präsenz-Wettbewerb, erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit an der Hochschule für Musik und Theater Rostock Unterricht bei Professoren an der Hochschule für Musik und Theater Rostock zu nehmen.

Von sp