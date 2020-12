Wolgast

Auch in diesem Jahr haben die Mitstreiter des Wolgaster Netzwerks „ Regine Hildebrandt“ Grußkarten angefertigt, um Frauen und Männern in Pflegeeinrichtungen und im Krankenhaus eine kleine Weihnachtsfreude zu machen. Die 180 Karten, die mit liebevollen und Mut machenden Sprüchen versehen sind, wurden in den vergangenen Tagen verteilt.

Zu den Empfängern zählten das Wolgaster Kreiskrankenhaus, das „Haus Paula“ und das Altenhilfezentrum „Sankt Jürgen“. Auch kleine Geschenke wurden verteilt. Unterstützung bekamen die Mitstreiter um Udo Gallmeister dabei von der Sparkasse Vorpommern, von Philipp Zimmermann (Arag) und der Orthopädie-Technik Scharpenberg. Das Netzwerk ist übrigens umgezogen und nun im ehemaligen Finanzamt in der Pestalozzistraße 45 präsent.

Von Tilo Wallrodt