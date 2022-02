Wolgaster Netzwerk plant Aktionen zu Ostern und zum Frauentag

Wolgast

Trotz der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie blicken die ehrenamtlichen Mitstreiter des Netzwerks „Regine Hildebrandt“ für Senioren und Behinderte in Wolgast und Umland weiter optimistisch nach vorn. Während der jüngsten Versammlung im Dachgeschoss des Jobcenters in der Wolgaster Pestalozzistraße wurde das Jahr 2021 ausgewertet.

Erinnert wurde unter anderem an die gemeinsame Fahrradtour nach Trassenheide und an Spaziergänge, zum Beispiel zum Wolgaster Hafen. Zu den Höhepunkten zählten die in Kooperation mit der Buchhandlung Marco Müller organisierte Lesung mit Zehnkampf-Olympiasieger Christian Schenk, das Herbstfest im Wolgaster Sportforum und im November die Fahrt nach Berlin mit Besuch des Friedrichstadtpalastes, an der 34 Leute teilnahmen.

Auch die Betreuung in Form von Nachbarschaftshilfe wurde fortgesetzt. Vor allem ältere Menschen erhielten von den Netzwerkern vielfältige Unterstützung. Zur Weihnachtszeit bastelten die Vereinsmitglieder wiederum etliche Weihnachtsgrüße in Form von Grußkarten, die sie an Patienten auf der geriatrischen Station des Kreiskrankenhauses und an Bewohner des Altenpflegeheimes an der Baustraße übergaben.

Aktuell sind die Mitstreiter mit der Planung für 2022 befasst. Aktionen sind zum Beispiel zum bevorstehenden Frauentag am 8. März und rund um das Osterfest geplant. Außerdem soll unbedingt die Lesung mit dem Neubrandenburger Oberbürgermeister Silvio Witt und der Moderatorin und Journalistin Friederike Witthuhn nachgeholt werden, die bereits mehrfach verschoben werden musste. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Von Tilo Wallrodt