Wolgaster Ölmühle soll komplett verschwinden

Wolgast

Nach mehrjähriger Pause waren im Dezember wieder Aktivitäten auf dem Gelände der Rapsölmühle im Wolgaster Südhafen zu beobachten. Im hell erleuchteten Hauptbetriebsgebäude inspizierten offenbar ausländische Fachleute die Anlage. Bald kam ein Teleskoplader zum Einsatz, von dem aus an den Außenwänden des Betriebes einzelne Teile abgebaut wurden. Einige Tage später erschienen mehrere Sattelschlepper einer Speditionsfirma, die in der Stadt Mersin in der Türkei ihren Hauptsitz hat, um die demontierten Teile abzutransportieren.

Nach OZ-Informationen ist geplant, den gesamten Anlagenpark abzubauen. Dies bestätigte Patrick Sutter, Sprecher des für die Ölmühle zuständigen Insolvenzverwalters Sebastian Laboga von der Pluta Rechtsanwalts GmbH. „Der Insolvenzverwalter hat einen Erwerber für die Ölmühle in Wolgast gefunden. Die Verträge wurden im Spätsommer 2021 unterzeichnet“, so Sutter. „Über weitere Details haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Kaufpreis wurde bereits bezahlt. Der Käufer hat daher nun planmäßig mit den Demontagearbeiten begonnen, da die Ölmühle hier abgebaut und an einem anderen Standort im Ausland neu errichtet werden soll.“

Investor übernimmt die gesamte Anlage

Laut Sutters Mitteilung übernimmt der Investor die gesamte Anlage samt Presstechnik, den Silos und allen Maschinen. Rechtsanwalt Laboga freut sich, endlich einen Käufer für die ab 2007 errichtete Ölmühle gefunden zu haben: „In dem Verfahren hat sich unsere Ausdauer ausgezahlt. In den vergangenen Jahren war die Nachfrage seitens seriöser Interessenten gering, erst jetzt gelang der Vertragsabschluss mit einem solventen Erwerber.“ Sobald die gesamte Anlage abmontiert und der vertraglich vereinbarte Rückbau erfolgt sei, werde im nächsten Schritt das betreffende Grundstück am Südhafen verwertet.

Mehrere demontierte Teile der Rapsölmühle wurden inzwischen schon abtransportiert. Quelle: Tilo Wallrodt

Das Amtsgericht Charlottenburg hatte bereits im Jahr 2013 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Ölmühle Wolgast GmbH & Co. KG mit Sitz in Berlin eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde seinerzeit Sebastian Laboga bestellt. Ihm oblag schließlich die gesamte Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Ölmühle.

Zunächst verfolgte Laboga das Ziel, einen Interessenten zu finden, der die für die Wiederaufnahme der Ölproduktion erforderlichen finanziellen Mittel mitbringt. Die für eine Verarbeitungskapazität von jährlich 100 000 Tonnen Rapssaat ausgelegt Ölmühle hatte Anfang Dezember 2010 ihren Probebetrieb aufgenommen und war Mitte 2011 offiziell in Betrieb gegangen. Bis zu 16 Mitarbeiter waren hier beschäftigt. Im Jahr 2011 wurden laut den damaligen Angaben der Geschäftsführung 73 488 Tonnen Raps zu 28 320 Tonnen Öl mit einem Wert von etwa 28,225 Millionen Euro und 44 433 Tonnen Rapskuchen mit einem Wert von 10,07 Millionen Euro verarbeitet.

Produktion im Februar 2021 eingestellt

Doch schon Mitte Februar 2012 wurde die Produktion komplett eingestellt – wegen der schlechten Rapsernte 2011 und billiger Ölimporte aus Übersee. Im Jahr darauf begann das Insolvenzverfahren. Um sicherzustellen, dass die Ölmühle kurzfristig wieder in einen betriebsbereiten Zustand versetzt werden konnte, beschäftigte der Insolvenzverwalter drei Mitarbeiter am Standort. Dem übrigen Personal wurde gekündigt.

Das 2012 entstandene Bild zeigt den damaligen Geschäftsführer Markus Jolas an einer von insgesamt vier Pressen, die das Herzstück der Ölmühle darstellen. Quelle: Tom Schröter

Der Betrieb der Rapsölmühle, für deren Bau ursprünglich etwa zwölf Millionen Euro eingeplant waren, stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Obwohl die Anleger – die Ölmühle Wolgast GmbH & Co. KG verfügte über 607 Gesellschafter – für den Bau der Mühle sogar rund 13 Millionen Euro aufgebracht hatten, fehlte zwischenzeitlich Geld für den Weiterbau. Mehrere an der Errichtung des Werkes beteiligte Firmen klagten über unbezahlte Rechnungen.

Das Objekt drohte, zur Investruine zu werden, als Vertreter der Bereiche Vertrieb, Projektentwicklung, Generalübernehmer, Fondsgesellschaft und Ausführung über den Einsatz siebenstelliger Geldbeträge in Streit gerieten. Schließlich nahmen die Kommanditisten ohne Zwischenschaltung einer Fondsgesellschaft die Geschicke selbst in die Hand und sicherten die Restfinanzierung durch nochmaliges Nachschießen hoher Geldbeträge.

Von Tom Schröter