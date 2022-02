Wolgaster Ortsumgehung: Video zeigt tiefen Schnitt in Gartensparte Belvedere

Wolgast

Die Vorbereitungen für den Bau der geplanten Wolgaster Ortsumgehung laufen weiter auf Hochtouren. Nachdem ab dem 24. Januar zunächst in der Neustadt in der Hanglage neben den Anlagen etwa 15 Kleingärten samt Lauben platt gemacht wurden, arbeiten sich die Mitarbeiter der Schweriner HCH Umwelt GmbH nun einmal quer durch die Kleingartensparte Belvedere. Insgesamt, so ist zu erfahren, fallen der künftigen Ortsumfahrung etwa 90 Kleingärten zum Opfer.

Viele Lauben mit Asbestplatten verkleidet

„Wir gehen von Süden her systematisch Reihe für Reihe vor“, erklärt der Aufsichtsführende, Frank Werner. Bulgarische Arbeitnehmer haben die Aufgabe, die Lauben auszuräumen und festzustellen, ob sich Schadstoffe darin befinden. „Viele Gartenhäuser sind mit Asbest verkleidet, der fachgerecht entsorgt und zur Deponie Ihlenberg gebracht wird“, so Werner. Sein Kollege Nils Emmerich-Renn reißt anschließend die Wochenendhäuser mit dem Bagger ein, wobei er Metall und Holz sorgsam voneinander trennt. Einige der Bauten haben massive Mauern.

Systematisch frisst sich der Abrissbagger durch die Kleingartensparte Belvedere. Insgesamt fallen der geplanten Wolgaster Ortsumgehung etwa 90 Kleingärten zum Opfer. Quelle: Tom Schröter

Parzelle für Parzelle wird auf diese Weise beräumt. Auch die zum Teil sehr alten Obstgehölze, Büsche und Ziersträucher finden so ein jähes Ende. Überall sprießen zurzeit Frühblüher und zeigen sich dicke Knospen. Hier und da bergen Privatpersonen noch Verwertbares. Eine Rentnerin füllt kleine Plastiktöpfe mit Tulpen- und Osterglockenzwiebeln und schneidet sich einige Forsythienzweige für einen Frühlingsstrauß zu Hause. „Das hier war seit den 1960er Jahren unser Garten und wir haben im vorigen Jahr auch nochmal geerntet“, erklärt die Seniorin, die anonym bleiben möchte, wehmütig. „Im Sommer war es hier immer traumhaft. Jetzt will ich wenigstens noch ein paar meiner Blumenzwiebeln retten.“

Sperrmüll illegal auf Baustelle entsorgt

Arbeitnehmer aus Bulgarien entrümpeln die Gartenhäuser und bergen gefährliche Schadstoffe. In den Lauben wurde vielfach Asbest verbaut. Quelle: Tom Schröter

Auch die Allee am Weg nördlich der Gartensparte ist in dieser Woche gefallen. Quelle: Tom Schröter

Das Team der Firma HCH nimmt sich derweil das nächste Gartenhaus vor. Schon nach wenigen Minuten ist die Holzhütte verschwunden und nur noch Sperrmüll. „Einige Häuser sind bis unters Dach mit irgendwelchem Unrat vollgestopft“, berichtet der junge Baggerführer. „Außerdem werfen manche Leute nach Feierabend oder am Wochenende ihren privaten Sperrmüll bei uns auf der Baustelle ab, was wir dann auch noch wegräumen müssen.“ Zum illegal entsorgten Abfall zählten auch Kanister mit verschiedenen chemischen Substanzen. Überhaupt herrsche auf dem gesperrten Gelände bisweilen ein reges Treiben. „Neugierige sind hier unterwegs. Das ist wie eine Touristenattraktion“, schildert Nils Emmerich-Renn.

Eine weitere Fachfirma wurde beauftragt, die Trasse für die Umgehungs- und die Neue Bahnhofstraße von Bäumen und Büschen zu befreien. In dieser Woche wurde die Allee am Weg abgeholzt, der nordwestlich der Gartensparte in Richtung Belvedereschloss verläuft. „Am südlichen Rand der Anlagen müssen ebenfalls noch einige Bäume fallen“, teilt Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) mit. Aus Mitleid mit den gefällten Gehölzen hat jemand an der Bahnhofstraße am Rand der Baustelle ein Kreuz und ein paar Blumen platziert.

Ende März soll Teil der Gartensparte beräumt sein

„Voraussichtlich Ende März“, so berichtet Frank Werner von der HCH Umwelt GmbH, „sollen die Arbeiten erledigt, sprich alle Gärten beräumt sein.“ Die verbleibenden angrenzenden Spartenbereiche würden mit einem Zaun versehen. Außerdem seien die Versorgungsleitungen zum Beispiel für Wasser und Strom zu erneuern beziehungsweise umzuverlegen.

Nils Emmerich-Renn bedient den Abrissbagger, der in Wolgast ordentlich zu tun hat. Quelle: Tom Schröter

Auch die Fällarbeiten an der Bundesstraße 111 vor Wolgast wurden fortgesetzt. Am Chausseeberg wurden die alten Pappeln abgenommen, die den parallel zur Straße verlaufenden, einstigen Sommerweg flankierten. Bei genauem Hinsehen wird die Trassenführung der Ortsumgehung, die laut Angaben des Verkehrsministeriums 2027 für den Verkehr freigegeben werden soll, immer deutlicher sichtbar.

Von Tom Schröter