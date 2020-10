Wolgast

Die Stadt Wolgast will die Bedingungen für die Schul- und die Hortkinder im Schulgebäude am Paschenberg weiter verbessern. Erst Anfang Oktober war der sanierte Sanitärbereich für die Jungs übergeben worden.

Das Investitionsvolumen in Höhe von 66 000 Euro beinhaltete auch das Verlegen neuer Bodenbeläge sowie Maler- und Schallschutzarbeiten in dem Gebäudeflügel, in welchem in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Ostvorpommern GmbH ( AWO) die Hortbetreuung erfolgt. Zusätzlich wurden für 19 300 Euro im nahen Kreativhaus weitere Sanitärräume geschaffen, um der Kapazitätserweiterung im Hort Rechnung zu tragen.

Mädchen sollen neue Sanitäranlagen bekommen

Und die Sanierungsarbeiten im Hortbereich sollen fortgeführt werden. Die AWO beantragte bei der Stadt für das Haushaltsjahr 2021 erneut einen Zuschuss im Umfang von 54 390 Euro. Dieses Geld soll in die Erneuerung von Fußböden, in Malerarbeiten und in die Sanierung der Mädchen-Toiletten fließen, wie Vizebürgermeister Ralf Fischer mitteilt.

„Das Gebäude verfügt weitgehend noch über den 1980er-Jahre-Standard, so dass wir handeln müssen“, verdeutlicht Fischer. Aufgrund der permanent angespannten Haushaltslage der Stadt seien die Instandhaltung und Mängelbeseitigung jedoch nur schrittweise und über mehrere Jahre hinweg möglich.

Geruchsbelästigung in alten Klassenräumen

Auch dem nordwestlichen Gebäudeflügel, der seit 2011 von der Grundschule Wolgast genutzt wird und in dem die Diagnoseförderklassen beschult werden, will sich die Stadt weiter widmen. „Nachdem bereits zwei Klassenräume saniert wurden, soll voraussichtlich in den Sommerferien 2011 der nächste Raum folgen“, kündigt Ralf Fischer an. Bekanntlich herrscht in den bislang unsanierten Klassenzimmern eine erhöhte Geruchsbelästigung, die jedoch nicht gesundheitsschädigend sei, wie der Vizebürgermeister mit Verweis auf ein Gutachten betont.

Perspektivisch ist vorgesehen, in Kooperation mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald am Schulstandort in der Schulstraße einen modernen, zentralen Schulcampus zu etablieren. Bis zu dessen Eröffnung soll das Schulgebäude am Paschenberg weiter in der aktuellen Weise genutzt werden. Die Schaffung einer von der Stadt zwischenzeitlich ins Spiel gebrachten, provisorischen Container-Lösung war aus Kostengründen wieder verworfen worden.

Von Tom Schröter