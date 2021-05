Wolgaster Pastor Gabriel: Beten ist mehr als ein Reden mit Gott

Wolgast

„Rogate“ lautet der Name des Sonntags am 9. Mai, und auf deutsch heißt das „Betet!“ Nun mag man denken, dass dies ja ein rein kirchliches Thema ist und viele Menschen gar nicht betrifft, aber ich habe den Eindruck, dass doch deutlich mehr Gebete gesprochen werden – laut oder auch leise – als man zunächst denkt.

Schon wenn man sich mit Anderen unterhält oder ihnen auch nur zuhört, begegnen sie einem ständig. Denn so leicht dahin gesprochene Redewendungen, wie „Ach Gott“ oder „Oh, mein Gott“, die tagtäglich so vielen Mitmenschen unbedacht über die Lippen kommen, sind ja nichts anderes als ein Gebet, also eine direkte Anrufung Gottes. In den Konfirmandengruppen zählen wir manchmal, wie oft diese Worte gesprochen werden, und es ist dann immer ein Aha-Erlebnis.

„Lieber Gott, segne flott!“

Sebastian Gabriel ist Pastor der evangelischen Kirchengemeinde St. Petri in Wolgast. Quelle: privat

Schon deutlich bewusster werden in vielen Häusern Tischgebete gesprochen, in denen man für die Gaben dankt und sich klar macht, wie vieles nicht in unserer Hand liegt und uns geschenkt ist. Dabei reichen die Formulierungen von den besonders bei Jugendgruppen sehr beliebten kurzen Gebeten wie „Lieber Gott, segne flott!“ oder „Herr, lass deinen reichen Segen über unsere Tafel fegen“ über das bekannte „Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast…“ bis hin zu den Texten von Gebetswürfeln oder freien Formulierungen.

Und mit wohl der größten inneren Anteilnahme werden Gebete vor Gott gebracht, wenn Menschen in schweren und leidvollen Situationen gefangen sind, wenn sie sich um die Gesundheit oder das Leben lieber Menschen oder um das eigene Wohlergehen sorgen. Wenn die Versicherungen, mit denen wir uns vor möglichst allem schützen wollen, nicht mehr greifen. Wenn die Brücken und Geländer, mit denen wir uns umgeben, keinen Halt mehr bieten und nicht mehr tragen. Dann kann ein Gebet zum rettenden Lebensanker werden. Dann lässt sich spüren, wie gut es tut, sich alles von der Seele zu reden und aus den eigenen Händen zu geben, die zum Tragen mitunter zu klein und für welche die Last zu schwer sein kann.

Sich öffnen, vertrauen, fallen lassen

Und dabei ist es völlig egal, welche Worte man wählt und in welche Reihenfolge man diese bringt. Denn Beten ist mehr als ein Reden mit Gott, Beten ist eine Lebenseinstellung. Sich öffnen, vertrauen, fallen lassen – und dann spüren, dass man angenommen und gehalten ist. Also genau das, was wir uns auch bei Begegnungen und Gesprächen mit anderen Menschen wünschen, selbst wenn diese oft nicht einfach sind und wir in ihnen womöglich unterschiedliche Standpunkte beziehen.

Von Sebastian Gabriel