Wolgast

André Tettenborn aus Wolgast ist leidgeprüft. Direkt neben seinem Geschäft „ Plattengalerie“ in der Steinstraße baut die Wohnungswirtschafts GmbH Wolgast (WoWi) anstelle des früheren Hotels „Deutsches Haus“ ein neues Wohn- und Geschäftshaus, was für den Nachbarn mit allerlei Beeinträchtigungen verbunden ist.

„Die Baustelle bringt Lärm und Schmutz mit sich. Ich kann zum Beispiel keine Ware mehr vor die Ladentür stellen“, klagt Tettenborn. Ganz besonders ärgert es ihn, wenn Firmenfahrzeuge direkt vor seinem Geschäft parken, weil den ohnehin nur wenigen Passanten dadurch die Sicht auf sein Schaufenster versperrt wird.

Zusätzlicher Ärger: Überfluteter Keller

Am Montag ereilte den Händler weiteres Ungemach. Der unter der Straße verlaufende Abwasserkanal verstopfte offenbar durch den Eintrag von Beton, so dass Abwasser durch die Hausleitung zurück in den Keller floss und diesen überflutete, was dem Ladeninhaber nun auch noch ein Geruchsproblem bescherte.

Damit nicht genug: Der Zweckverband Wasser/Abwasser Festland-Wolgast richtete für den zugesetzten Kanal eine Ersatzleitung ein, die oberirdisch parallel zum Gehweg verläuft. „Gerade für ältere Leute ist diese Leitung eine weitere Stolperfalle“, meint André Tettenborn. Als Querungshilfe ließ der Zweckverband vor seiner Ladentür eine flache, rampenähnliche Brücke über das Leitungsrohr legen, die uneben und daher für Menschen mit Rollator kaum oder gar nicht zu überwinden ist.

Baufahrzeuge blockieren die Sicht

Tettenborn wirkt verzweifelt, weil ihn zum Beispiel die Stadtverwaltung mit den Problemen allein lasse, wie er sagt. Eric Witt, Leiter des Fachdienstes Öffentliche Ordnung und Soziales, sagt auf Anfrage, dass er vor gut drei Wochen vor Ort gewesen sei. „Ich habe mit der WoWi Kontakt aufgenommen und wir sind uns einig geworden, dass Baufahrzeuge auf dem Hof der Kirchplatzschule oder in der Tiefgarage des Neubaus abgestellt werden sollen“, so Witt. Dass trotzdem hin und wieder ein Firmenauto auf der Straße parkt, könne er nicht ausschließen.

Der Zweckverband indes will den Keller abpumpen helfen. Thomas Wittmann, Leiter des Bereiches Abwasser, hat am Montag veranlasst, dass eine praktikable Lösung für die Überführung des Leitungsprovisoriums gefunden wird, damit auch gehandikapte Kunden wieder sicher in die „ Plattengalerie“ gelangen können.

Von Tom Schröter