Wolgast

Am frühen Freitagmorgen versuchte ein Mann in die Plattengalerie in der Wolgaster Steinstraße einzubrechen. Ein Augenzeuge, welcher in der Nähe wohnt und durch den Krach wach wurde, konnte der Polizei eine gute Personenbeschreibung liefern. Die Krimimalpolizei rückte an, um Spuren am Tatort zu sichern. „Eingebrochen wurde allerdings nicht. Nur die Tür würde beschädigt“, so Polizeisprecher Andrej Krosse.

Wenig später fanden Polizeibeamte einen Mann schlafend in der Bushaltestelle in der Chausseestraße, auf welchen die Personenbeschreibung des Zeugen passt. „Es handelt sich um einen wohnungslosen 27 Jahre alten Mann“, so Krosse. Dieser bestritt zunächst die Tat. Nun gilt es zu ermitteln, ob er in die Plattengalerie einbrechen wollte. Den Schaden an der Tür beziffert die Polizei auf mehrere Hundert Euro.

Von Hannes Ewert