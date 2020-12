Wolgaster Rathaus im Lichtermeer

Wolgast

Einen besonderen Auftritt hatte am Samstagabend das historische Rathaus in Wolgast. Max Kirschstein tauchte die barocke Fassade mittels LED-Technik in ein grelles Lichtermeer und viele Peenestädter kamen, um die Illumination zu bestaunen. Clemens Kolkwitz und die Turmbläser von St. Petri zelebrierten dazu Weihnachtsmusik. Zeitgleich luden die Händler der Innenstadt am verkaufsoffenen Sonnabend die Kundschaft zum Weihnachtseinkauf ein. Auch ein Stand mit Glühwein – corona-bedingt natürlich alkoholfrei – war aufgebaut.

Von Tilo Wallrodt