Mit einem verkaufsoffenen Sonnabend luden die Händler die einheimische Kundschaft zum vorweihnachtlichen Einkaufsbummel ein. Für einen besonderen Hingucker sorgte an dem Abend der Wolgaster Max Kirschstein.

Verkaufsoffener Sonnabend in Wolgast: Rathaus erstrahlte im Lichtermeer

