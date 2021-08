Wolgast

Der Zettel an der Tür des griechischen Restaurants „Onasis“ auf der Wolgaster Schlossinsel klebt noch immer. „Wegen technischer Probleme geschlossen“ ist dort seit dem 10. August zu lesen. Und noch immer diskutieren vor allem Einheimische, was da an diesem 10. August bei der Großrazzia passiert ist, als maskierte und bewaffnete Polizeikräfte das Restaurant zur Mittagszeit umstellten und stürmten, essende Gäste umgehend nach Hause schickten und kistenweise beschlagnahmte Unterlagen heraustrugen.

Das Wolgaster Lokal war erst im Januar dieses Jahres mitten im Lockdown eröffnet worden und erfreute sich sofort großer Beliebtheit. Zunächst gab es einen Lieferservice, als wieder Restaurantbetrieb möglich war, bekam man selten ohne Vorreservierung einen Tisch. Denn die Qualität der Speisen war sehr gut.

Nur Bargeld wurde angenommen

Das bestätigt auch Elfi S., die mittlerweile nicht mehr in Wolgast lebt, aber immer wieder gerne und regelmäßig zu Besuch ist. „Die Bedienung war sehr freundlich. Eine Art Oberkellner fragte immer mehrfach, ob alles zur Zufriedenheit sei“, schildert sie. Nur bei der Bezahlung habe sie sich gewundert. „Denn ich konnte nicht mit EC-Karte bezahlen, als ich mit Gästen dort war. Nur Bargeld wurde genommen. Der jungen Kellnerin war es fast peinlich, uns das zu sagen. Sie verwies aber auf einen kleinen Hinweis an der Tür, den ich natürlich nicht gelesen hatte“, so die ehemalige Wolgasterin.

Am Restaurant klebt noch der Zettel: „Wegen technischer Probleme geschlossen.“ Quelle: Tilo Wallrodt

Elfi S. berichtet, dass sie dann zur nahen Sparkasse gelaufen sei, während ihre Begleitung am Tisch zurückblieb. Der „Oberkellner“ habe ihr noch zugerufen, sie solle langsam gehen, er werde auf jeden Fall warten. „Als ich zurückkam, waren meine Gäste die letzten, die noch saßen. Es wurde gerade Kasse gemacht. Da hielten drei Männer ziemlich dicke Geldbündel in den Händen“, schildert sie ihre Beobachtungen. „Ich habe noch gedacht, dass es ein umsatzstarker Tag war angesichts des vielen Geldes. Auf dem Nachhauseweg haben wir uns aber allesamt gewundert, dass ein so gut besuchtes Restaurant den Gästen keine Kartenzahlung ermöglicht.“

Vermüllter Hof des Restaurants in Gützkow

Noch andere Beobachtungen haben ältere Gäste gemacht, die regelmäßig in Gützkow das griechische Restaurant „Athos“ besuchten, das ebenfalls vom Hauptverdächtigen betrieben wurde und Bestandteil der Großrazzia war. „Das war vorne hui und hinten pfui“, meint ein Rentner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Innen und auf der Terrasse sei alles sehr schön und das Personal immer freundlich gewesen. Aber wenn das Hoftor mal offen stand, habe man sehen können, wie zugemüllt alles war, bis hin zu von Speiseresten überquellenden Tonnen. Und der Chef habe immer ziemlich laut mit den Mitarbeitern gemeckert. Es wundere ihn jedenfalls nicht, dass da die Polizei aufgetaucht sei.

Hauptverdächtiger weiter in U-Haft

Das Restaurant in Wolgast war ins Visier der Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft geraten, weil es zu einem Netzwerk einer Schleuserbande gehört haben soll, die in Vorpommern und Niedersachsen griechische Restaurants betrieben hat. Auch das griechische Restaurant „Athos“ in Gützkow direkt am Kosenowsee gehört dazu, ebenso Lokale in Uecker-Randow und Neubrandenburg.

Bei der Großrazzia im Restaurant „Onasis“ in Wolgast waren maskierte und bewaffnete Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Ermittlungen richten sich gegen sieben Beschuldigte im Alter von 19 bis 59 Jahren mit griechischer Staatsbürgerschaft und georgischer Herkunft wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern, des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen, Urkundenfälschung und Menschenhandel. Hauptverdächtiger ist der Betreiber des Restaurants „Onasis“ in Wolgast, der beim Versuch, nach Polen zu entkommen, auf der B110 vor Zirchow gestellt und festgenommen werden konnte. Der Mann sitze weiterhin in U-Haft, sagte Oberstaatsanwalt Marc Engelhardt, stellvertretender Leiter der Staatsanwaltschaft Stralsund am Freitag auf Nachfrage der Ostsee-Zeitung.

Weitere Ergebnisse der Ermittlungen könnten vorerst aber nicht bekannt gegeben werden, da noch viele der geschleusten illegalen Arbeitskräfte vernommen werden müssten. Die meisten dieser Personen lebten noch in der Region, seien aber alle auf freiem Fuß, so Engelhardt. Nach seinen Worten sehe es danach aus, dass die Ermittlungen eine Dimension annehmen, dass eine entsprechende Anklage wohl vor einem Landgericht verhandelt werde.

Laut Oberstaatsanwalt Marc Engelhardt werde es noch längere Zeit dauern, bis ein abschließendes Ergebnis der umfangreichen Untersuchungen vorliegt.

Von Cornelia Meerkatz