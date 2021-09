Wolgaster Ruderer taufen nach 33 Jahren endlich wieder neue Boote

Wolgast

Doppelten Grund zur Freude hatten am Wochenende die Mitglieder des Rudervereins Wolgast. Einerseits konnten die Wassersportler das 111-jährige Jubiläum des organisierten Rudersports in der Stadt am Peenestrom begehen. Denn der Wolgaster Ruder-Club, der bis 1945 bestand, wurde am 7. Februar 1910 gegründet und auch während der DDR-Zeit wurde die Tradition fortgeführt. Andererseits standen erstmals seit 1988 wieder Taufen für neu erworbene Vereinsboote auf dem Programm.

Namen für insgesamt vier Täuflinge

Auf dem Vereinsgelände standen gleich vier mit der Wappenfahne der Stadt Wolgast geschmückte Täuflinge auf dem Rasen; zwei schmucke Einer und ein ebenso schnittiger Doppelzweier von der Schweizer Firma Swift Racing im Wert von insgesamt 25 000 Euro. Komplettiert wurde das Quartett durch einen vor 33 Jahren in Dienst gestellten Doppelzweier, der bisher noch keinen Namen hatte. Von den Neuzugängen, die aus mit Carbon belegtem GFK-Kunststoff gefertigt sind und deren Ausleger und Rollbahn aus Aluminium bestehen, soll insbesondere die Jugendsparte des Vereins profitieren.

Vereinsurgestein Wolfgang Ehrhardt taufte diesen neuen Doppelzweier auf den Namen „Orion“. Quelle: Tom Schröter

Die beachtliche Investition wäre ohne eine Vielzahl von Förderern und Sponsoren nicht möglich gewesen. 10 000 Euro steuerte der Landessportbund bei und mit 8500 Euro brachten sich die Leser der OSTSEE-ZEITUNG im Rahmen der OZ-Weihnachtsaktion 2020 ein. Die übrige Summe setzte sich aus weiteren Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Vereinsgeldern zusammen.

Vier treue Mitstreiter des Vereins betätigten sich als Namensgeber und schnappten sich jeweils ein Sektglas, um ihre Schützlinge zu beträufeln und mit den besten Wünschen zu bedenken. Helga Hering, ältestes Mitglied des Rudervereins, taufte einen Einer auf den Namen „Zyklon“, während Wolfgang Ehrhardt dem betagten, bisher namenlosen Boot den Namen „Orion“ verlieh. Der neue Doppel-Zweier wurde von Günter Berndt auf den Namen „Mars“ getauft und der zweite Einer erhielt durch Sigrun Borchardt den Namen „Hurrikan“.

Die Feier zum 111-jährigen Jubiläum des organisierten Rudersports in Wolgast bot auch Gelegenheit für Auszeichnungen und Grußworte. Im Bild (von links): Christhilde Hansow (Kreissportbund), die Mitglieder Stefan Weigler, Klaus-Peter Bergfeld, Thomas Beier, Dieter Peters, Hartmut Rütz sowie Thomas Plank (Kreissportbund). Quelle: Tom Schröter

„Die neuen Boote wollen wir über die verschiedenen Regattastrecken der Republik bewegen“, verkündete Vereinsvorsitzender Hartmut Rütz stolz. „Am 25./26. September findet in Hamburg die Regatta für Kinder und Junioren statt. Dort wollen wir mit einer kleinen Auswahl unserer Kindergruppe nach 30 Jahren wieder mitfahren.“

Geplante Sanierung der Bootshalle kostet 200 000 Euro

Über 100 Gäste, Freunde sowie aktuelle und frühere Mitglieder des Vereins nahmen am Sonnabend im großen Festzelt Platz, wo Hartmut Rütz die Höhen und Tiefen des 111 Jahre alten Rudersports in Wolgast Revue passieren ließ. Sein Stellvertreter Stefan Weigler verwies auf das in jüngerer Zeit Erreichte. „Über 600 000 Euro wurden in den vergangenen zehn Jahren auf dem Vereinsgelände verbaut“, bilanzierte er. Die frühere, aus alten Bahnschwellen bestehende Verkleidung der beiden Anlegebecken wurde durch eine stählerne Spundwand ersetzt. Die beiden Hallen erhielten neue Dächer, Türen und Fenster; der Klubraum, die Umkleide, die Sanitäranlagen und der Fitnessraum wurden komplett saniert und auch das Außengelände neu hergerichtet.

Klaus-Peter Bergfeld (vorn) und Thomas Beier bringen eine der Neuanschaffungen in das Bootslager des Wolgaster Rudervereins, das auch einige bis zu hundert Jahre alte Boote beherbergt. Quelle: Tom Schröter

Nun konzentriert sich der Verein auf die Innensanierung der zweiten Halle samt Erneuerung der Elektrik und der Bootsstellagen sowie der Pflasterung der Einfahrt. „Dafür“, so Weigler, „sind etwa 200 000 Euro aus verschiedenen Förderquellen notwendig.“ Froh stimme auch, dass zwischen der Stadt als Eigentümerin des Geländes und dem Ruderverein ein langfristiger Pachtvertrag bis zum Jahr 2050 vereinbart worden sei. Vizebürgermeister Ralf Fischer sagte den Ruderern zu, dass die Stadt auch weiterhin hinter den Wolgaster Vereinen stehen und diese unterstützen werde.

121 Mitglieder im Alter von acht bis 87 Jahren

Aktuell zählt der Ruderverein Wolgast 121 Mitglieder im Alter von acht bis 87 Jahren. Unter lautem Jubeln wurden am Sonnabend einige Aktive für ihren besonderen Einsatz ausgezeichnet. Thomas Beier erhielt für sein Engagement für den Vereinsnachwuchs und für das am Peenestromufer, neben dem früheren Bahnhof Wolgaster Fähre befindliche Vereinsgelände die Ehrennadel des Kreissportbundes in Silber. Die Ehrennadel in Bronze nahm Dieter Peters in Empfang, der in der Kinder- und Jugendarbeit Akzente setzte. Auch Hartmut Rütz und sein verdienter Vorgänger Klaus-Peter Bergfeld wurden für ihre Vereinsarbeit geehrt. Steffen Ostmann von der Stadtverwaltung wurde für seine Unterstützung bei den Investitionen die Ehrenmitgliedschaft des Vereins verliehen.

Am Sonntag wurden auch die beiden neuen Einer zu Wasser gelassen. Fadi Rütz, der bei den Deutschen Ruderergometermeisterschaften im Februar in der Altersklasse 12 über 1000 Meter den 1. Platz holte, und die ehemalige Vize-Weltmeisterin Daniela Molle weihten die Neuzugänge ein. Quelle: Tom Schröter

Stefan Weigler dankte allen Sponsoren. Stellvertretend für den großen Kreis der Förderer erhielten mehrere Unterstützer gewichtige, mit einem altgedienten Ruderblatt dekorierte Bretter als Erinnerungsstück. Diese gingen an Frank Dannenberg von der Hadrian GmbH, Robert Löber von Franz Transporte, die Sparkasse Vorpommern, die WoWi Wolgast, die Stadtapotheke, die Stadt Wolgast, an Zaunbau Wolgast, Lossau Transporte, IMS Erneuerbare Energien GmbH, an die OZ-Lokalredaktion Insel Usedom, an die Wärmeversorgung und an die Wolgaster Hafengesellschaft.

Von Tom Schröter