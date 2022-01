Wolgaster Runge-Gymnasium wirbt online um neue 7. Klassen

Wolgast

Auch in diesem Jahr wird es im Wolgaster Runge-Gymnasium angesichts der wiederum angespannten Corona-Lage keinen regulären „Tag der offenen Tür“ geben. Stattdessen greifen Lehrer- und Schülerschaft wie schon 2021 auf die virtuelle Alternative zurück. Auf der Homepage der Schule unter www.runge-gymnasium-wolgast.de wird unter dem Link „Infos_Klasse_7“ zu einem digitalen Rundgang durch die Schule mit deren Angeboten eingeladen. Der Pfad ist seit Montag freigeschaltet.

Diese Einladung richtet sich vor allem an die jetzigen Schüler der 6. Klassen, für die in den kommenden Wochen die wichtige Entscheidung über die weitere Schullaufbahn im Anschluss an die 6. Klasse ansteht. Für sie geht es um die Frage, welchen Schulabschluss sie anstreben: Berufsreife, Mittlere Reife oder Allgemeine Hochschulreife (Abitur). Für letzteres Ziel ist der Besuch des Gymnasiums ausschlaggebend.

Mindestens 54 Anmeldungen werden benötigt

Karl-Uwe Roggow, Leiter des Runge-Gymnasiums: „Ich war sehr gespannt, wie das mit dem virtuellen Tag der offenen Tür funktioniert. Am Ende hat es sehr gut geklappt.“ Quelle: Tilo Wallrodt

Das Runge-Gymnasium benötigt bei den jährlichen Neueinschulungen der 7. Klassen eine Mindestschülerzahl von 54. „Für das Schuljahr 2021/2022 hatten wir über 70 Anmeldungen“, berichtet Schulleiter Karl-Uwe Roggow, der darauf hinweist, dass die Schule auch im vorigen Jahr bedingt durch die Pandemie nur online die Werbetrommel rühren konnte. „Ich war sehr gespannt, wie das mit dem virtuellen Tag der offenen Tür funktioniert. Am Ende hat es sehr gut geklappt“, bilanziert Roggow.

Schon für den 2021 angebotenen Rundgang via Internet hatten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte vielfältige Beiträge über das Leben auf dem Wolgaster Schulcampus erstellt, die über den erwähnten Link in Wort, Bild und Video abzurufen sind. Informiert wird über den gymnasialen Bildungsgang, den Ablauf des Übergangsverfahrens und das am Schulprogramm ausgerichtete Angebot des Runge-Gymnasiums. Kurze Filmbeiträge klären unter anderem über den Medienkurs, die Fremdsprachenangebote und den Jugendchor des Gymnasiums auf, um nur einiges zu nennen.

Schulleitung als Ansprechpartner

Auch finden die Nutzer hier gleich alle Formulare, die für eine Anmeldung benötigt werden. Wichtige Fragen werden beantwortet, so zum Beispiel: Wie erfolgt der Wechsel zum Gymnasium? Ist mein Kind für den Besuch des Gymnasiums geeignet? Oder: Gibt es neue Fächer? Und: Wie viele Stunden wird mein Kind in Klasse 7 am Gymnasium haben?

Bei offenen Fragen können sich die Interessenten gern an die Schulleitung oder das Sekretariat wenden. Entsprechende Kontaktmöglichkeiten sind ebenfalls auf der Homepage zu finden.

Von Tom Schröter